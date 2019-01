Mens du sov: Danske juniorer i grand slam-drama

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Der var drama for alle pengene, da de to talentfulde danske juniorer søndag trådte ind i Australian Open.

Og Clara Tauson gav sig selv en decideret katastrofestart mod en 15-årig, australsk wildcard-spiller.

Anastasia Berezov er ikke to lorte høj, men hun fik en selvtillid på størrelse med Runde Tårn og smag for sensation fra kampens indledning, hvor absolut intet lykkedes for den topseedede dansker.

Hun brød straks Clara Tauson, og gjorde det igen til 3-0, og så begyndte ederne at fyge, ligesom ketsjeren fik nogle ture ned i banen fra en stadig mere frustreret favorit, der ikke ramte meget andet i et sæt, som hun tabte 1-6.

Efter en toiletpause fik hun nulstillet kampen, men det var stadig ikke kønt, og det gjaldt for så vidt både K.B.’erens spil og attitude, men efterhånden gjorde hendes større slagkaliber udslaget. Hun fik lukket andet sæt og kom nemmere til det tredje.

1-6, 6-3, 6-1 efter halvanden time.

- En virkelig lortestart. Det kan kun blive bedre, konstaterede hun et par timer senere, hvor hun også havde genfundet smilet.

- Selvfølgelig var jeg lidt spændt. Det er altid tricky at møde et wildcard, man ikke kender. Banen var overraskende hurtig, og der var ikke rigtigt noget, der fungerede for mig.

- Det var bare en dårlig kamp, og der var intet, der virkede for mig i starten. Jeg kom ikke ind og tog initiativet, men overlod det til hende, så jeg er glad for at være kommet igennem. Jeg har ikke nogen fantastisk smag i munden, men nu må jeg kigge fremad.

Om sine temperamentsfulde udfald, hvoraf hendes far, Søren Tauson, måtte absorbere sin del, sagde hun:

- Jeg tror faktisk, det hjalp at få det hele ud. Nogle gange gør det mit spil værre, færre gange hjælper det. Det sidste skete heldigvis i dag.

Grand slam-debutanten Holger Rune fik lidt nerver på men spillede ellers smuk tennis. Foto: Jonas Olufson

Grand slam-debutanten Holger Rune var anderledes lavmælt og fokuseret, mens han nedbrød schweizeren Dominic Stephan Stricker. Via ren og lækker tennis tog han første sæt med 6-3 og spillede sig frem til tre break- og matchbolde ved 5-3 i det andet.

Så tabte han kasketten. Nerverne spillede med, og i stedet blev han selv brudt til 5-5, og så kom det første bandeord, ’loooort’.

Det blev dog vekslet til et højlydt ’yes’, da han brød igen. Foran 6-5, 40-0 vendte nerverne kortvarigt tilbage, men den sjette matchbold blev hevet hjem, og Holger Rune åbnede sin forhåbentlig lange grand slam-karriere med gevinst.

- Det er en fuldstændig fantastisk følelse. Det er jo det, jeg har drømt om hele livet. Jeg er utrolig glad for at have vundet min første kamp. Det er fedt at stå på denne scene, sagde han iført et bredt smil.

- Jo, der kom lidt nerver på, efter at jeg ellers havde spillet en fin kamp, men nu glæder jeg mig bare til anden runde.

