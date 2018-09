Mesteren måtte undskylde til Serena efter drama

Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka havde nerver af stål, da hun natten til søndag dansk tid blev den første japanske vinder af en grand slam-turnering med en finalesejr i US Open.

Med sejren stod den unge japaner samtidig i vejen for den amerikanske superstjerne Serena Williams' 24. grand slam-titel, som ellers ville have været en tangering af Margaret Courts rekord.

Osaka, der end ikke var født, da Serena Williams debuterede på WTA-touren, sendte efter kampen en undskyldning til sit idol.

- Alle holdt med hende, og jeg er ked af, at det skulle ende på denne måde, siger Naomi Osaka.

Se også: Kontroversielt: Legenden bakker Serena Williams op

Se også: Rasende Serena kaldte dommeren for tyv: Det sker aldrig for mændene

- Det har altid været en drøm at spille en US Open-finale mod Serena, så jeg er glad for, at jeg fik muligheden for at gøre det, tilføjer hun.

Osaka spillede forrygende tennis i hele kampen. Alligevel vil finalen nok mest blive husket for Serena Williams' skænderier med dommeren.

Amerikaneren brokkede sig først over en advarsel for at have modtaget coaching fra tilskuerpladserne. Dernæst fik hun en pointstraf for at smadre sin ketsjer.

'Følte mig som et barn igen'

Det hele kulminerede, da dommeren frakendte Williams et parti for en række højlydte mishagsytringer mod dommerstolen.

Imens formåede Naomi Osaka at holde fokus på kampen og ignorere Williams' skænderi med dommeren.

- Jeg hørte ikke rigtig noget. Jeg følte, at jeg blev nødt til at fokusere på kampen, fordi hun er så stor en mester, og jeg ved, at hun altid kan komme tilbage, siger Osaka.

På pressemødet efter finalen forklarede den nykårede grand slam-vinder, hvorfor hun måtte sende en undskyldning til Serena Williams.

- Hun vil virkelig gerne have den 24. grand slam-titel. Alle ved det. Det er i reklamerne, det er overalt, siger Osaka, der stod over for sit forbillede i lørdagens finale.

- Når jeg går på banen, så er jeg en anden person. Så er jeg ikke Serena-fan. Jeg er bare en tennisspiller, der spiller mod en anden tennisspiller.

- Men da jeg krammede hende ved nettet, så følte jeg mig som et barn igen, tilføjer Osaka.

Se også: Sagde hun det? Tennisstjernens uventede sex-afsløring

Raser efter gigantisk nazi-brøler: Det værste i mit liv

Det værste jeg har set: Verdensstjerne smadrer dommerstol

Se også: Tennisbabes underholder med våd t-shirt og fodsved

Tennis-baben blev distraheret: Tissehullet stod åbent

Halli-halløj tennis-baben begejstrer igen i meget lidt tøj