Mesterhak! Caroline åbnede titelforsvar med flot sejr

Caroline Wozniacki åbnede sit titelforsvar med en sejr i to sæt efter en flot tenniskamp mod drilsk belgier

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki indledte sit titelforsvar ved Australian Open med en sejr på 6-3, 6-4 over belgiske Alison van Uytvank i en flot tenniskamp.

Danskeren var tilbage på Rod Laver Arena, hvor hun for et år siden hentede sin første grand slam, og hun kom straks fra start på arbejde og måtte vise hele sit repertoire mod en modstander, der i sommer ekspederede Wimbledonmesteren ud, og som er i besiddelse af en atypisk og svært læseligt spil.

Men Caroline læste det fint det meste af tiden, og sidste uges skade i maveregionen var ikke til at se, når hun servede, for det gjorde hun solidt.

Foto: Ritzau Scanpix

Første parti var tæt, og belgieren smed et par vellykkede stopbolde ind. Den ene af dem gav en breakbold, som Wozniacki måtte frem og flugte væk. Hendes andet es banede vej for den afgørende bold, som hendes modstander slog i nettet.

I næste parti var det danskerens tur til at have breakbold, og hun havde en fin åbning, da van Uytvanck stod ved nettet, men hendes forhånds-passerslag gik udenfor, og belgieren lukkede med et es til 1-1.

Det blev 2-1 på en god førsteserv fra Wozniacki og 2-2 på endnu et es fra den velspillende belgier, som ikke virkede det fjerneste påvirket af nerver.

Caroline holdt dog hovedet koldt, og i det næste parti serverede hun to afsluttende vindere ned langs linjen til et rent parti.

Det sjette parti til gengæld både tæt og velspillet. Van Uytvanck svarede godt på to danske breakbolde, og da Wozniacki skaffede sig endnu en med en hvinende forhåndsvinder, eliminerede hun også den med en baghåndsvinder.

På den fjerde gik det galt på en dobbeltfejl.

Foto: Ritzau Scanpix

Caroline kom ned med en breakbold i næste parti, og belgieren kunne gå frem til en kort bold midt i banen for at konvertere den til en vinder. Hun slog håbløst i nettet, og kort efter lukkede Caroline med et es til 5-2.

Efter en belgisk reducering åbnede hun næste parti med endnu et es, og hun lukkede sættet til 6-3 efter 48 minutters spil.

Andet sæt blev indledt for alvor fra 1-1. Van Uytvanck servede og kom foran 40-15, men Caroline kæmpede sig på lige, og helt forrygende tilspillede hun sig en breakbold, da hun slog kontra fra en umulig defensiv, hvor hun til sidst måtte løbe på tværs af banen og slog det eneste mulige slag, en forhåndsvinder ned langs linjen.

Hun blev behørigt belønnet fra tribunerne.

Belgieren reducerede til 2-3, men Caroline Wozniacki holdt stadig serv, og kort efter stod hun med en breakbold. Her kom hun dog til at halse bagefter, og så var der reduceret til 3-4.

I det næste parti kom danskeren i problemer, men nede 0-30 fik hun strammet op, og hun lukkede med to store førsteserver til 5-3.

Belgieren reducerede rent med et afsluttende es, og så var det lukketid i egen serv for den forsvarende mester.

Det blev lidt nervøst, og den første matchbold blev væk i en duel på slice, mens den næste blev slået udenfor med den normalt så sikre baghånd.

Alison Van Uytvanck var aldrig rigtig tæt på at true Caroline. Foto: Ritzau Scanpix

På den tredje fik hun en kort bold, som hun slog væk med forhånden.

I anden runde onsdag møder hun svenske Johanna Larsson.

De to har aldrig mødt hinanden før.

Her er Danmarks bedst betalte sportsstjerner: Caroline rammer 100 millioner!