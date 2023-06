Midt i stor nedtur: TV 2-profil trænede Tauson

Clara Tauson fik bevist i Roland Garros, at hun hører til på den store scene.

Men det er ikke længe siden, at tingene var knap så rosenrøde, som de er nu.

På grund af en skade i ryggen spillede Clara Tauson ikke det meste af sidste år.

Til sidst var indtægterne så små, at hun måtte vinke farvel til sin daværende træner, Olivier Jeunehomme, efter hans kontraktudløb i december.

Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/Ritzau Scanpix

Men mens det så allersortest ud for Clara Tauson, kom hendes tidligere ungdomstræner i HIK, TV 2-eksperten Tine Scheuer-Larsen, til undsætning.

Scheuer-Larsen tog blandt andet med til en challenger-turnering i Frankrig i december, hvor hun var træner for Tauson.

- Hun tog fat i mig og spurgte, om jeg kunne være der lidt. Så det har jeg været, siger Tine Scheuer-Larsen, da Ekstra Bladet møder hende i Paris.

Vokset som menneske

TV 2-eksperten har et personligt forhold til Clara Tauson og oplevede på tæt hold, hvordan den unge tennisstjerne måtte kæmpe med tingene i den svære tid med skader.

- Det har været tungt for hende. For der sker også meget som menneske i den alder. Og der er bare nogle ting, der skal falde på plads, siger Tine Scheuer-Larsen.

Foto: Kenneth Jessen/Ritzau Scanpix

Men netop på det menneskelige plan mener den tidligere tennisstjerne, at Clara Tauson har haft godt af skadespausen.

- Hun er vokset som menneske. Det kan være lidt nemmere, når man er væk fra tennis eller væk fra sporten. Man bliver bare ved med at køre lidt i det samme. Det er en ret beskyttet verden som tennisspiller.

- Hun har fået set nogle venner og haft tid til at være en lille smule mere social. Og det tror jeg på den lange bane er rigtig godt. Så har hun lidt mere i baggagen.

- Hun var fandeme ikke gammel, da hun sine de første titler. Og så gik det jo bare stærkt derfra, siger Tine Scheuer-Larsen.

Fuld af selvtillid

I dag har Clara Tauson endelig fået bugt med skaderne. Og det kan mærkes.

Hun har sænket skuldrene og virker afslappet og med stor tro på egne evner.

- Jeg synes også, at man ser hende i interviews, giver hun meget mere af sig selv og hviler lidt mere i det, siger Tine Scheuer-Larsen.

Foto: Rob Prange/Ritzau Scanpix

Inden TV 2-eksperten tog turen til Paris, skrev hun til Tauson, at hun ville komme onsdag, så hun skulle sørge for ikke at være røget ud endnu.

Til det svarede Clara Tauson iskoldt: 'onsdag i uge to?'

- Det er sgu i orden at svare sådan. Hun har heller ikke været i tvivl om, at hun er mere end god nok. Det er bare her, hun hører til, siger Tine Scheuer-Larsen.

Det rakte ikke helt til uge to i Roland Garros - men Clara Tauson fik bevist i Paris, at hun stadig har et gudsbenådet talent.