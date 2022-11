Ekstra Bladet

Katjing!

Der er penge i at være god med en tennisketsjer. Rigtig mange penge. Det begynder Danmarks nye superstjerne Holger Rune også så småt at kunne mærke, efter han på rekordtid har ramt den absolutte verdenstop.

For efter mange års slid og slæb for relativt få midler som junior begynder det nu for alvor at bære frugt for tennisspilleren fra Gentofte.