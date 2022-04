Millionregn: Dansk stjerne indgår giga-aftaler

Onsdag beviste det blot 18-årige tennistalent, at han kan spille op med selv de bedste i verden, da han tabte knebent til verdens nummer syv, Casper Ruud, ved ATP-turneringen i Monte Carlo.

Men det er ikke kun på banen, at det begynder at se lovende ud for Holger Rune.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har danskeren nemlig for nylig ingået to nye sponsoraftaler med nogle af de største brands inden for tennis.

Der er tale om to aftaler, der i alt sikrer Danmarks bedste mandlige tennisspiller mindst 20 millioner danske kroner.

Ifølge Ekstra Bladets kilder har Holger Rune ingået længerevarende aftaler med sportsgiganten Nike og ketchermærket Babolat - hver især aftaler for et tocifret millionbeløb.

De indikerer derfor også, at Holger Rune er en spiller, man tror på.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, der bekræfter, at der for nylig er blevet sat underskrift på flere kontrakter.

- Jeg kan bekræfte, at det er indgået nogle rigtig flotte aftaler til Holger med nogle af markedets allerbedste brands inden for tennis, skriver hun i en sms.

Hun ønsker dog ikke at gå i yderlige detaljer om hverken kontraktlængde eller værdien af aftalerne.

Holger Rune har genfundet det gode spil efter et formdyk. I Monte Carlo viste han stor styrke. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Klar formfremgang

Holger Rune har i forvejen også sponsoraftaler med State Drinks, Humanostics og Shamballa.

Den snart 19-årige danske stjerne er i løbet af de seneste år blevet et større og større navn på ATP-touren, hvor han med flere store præstationer har gjort sig positivt bemærket.

Sidste år trak Holger Rune eksempelvis overskrifter verden over, efter han i sin Grand Slam-debut formåede at tage et sæt fra selveste Novak Djokovic ved US Open.

For nylig sikrede danskeren sig så sin femte ATP Challenger-titel i karrieren, da han vandt i italienske Sanremo, inden han i første runde af Masters-turneringen i Monte Carlo slog verdens nummer 30, Aslan Karatsev.

I anden runde var det norske Casper Ruud, der stod på den anden side af nettet, og selvom han indtager en placering som nummer syv på verdensranglisten, så endte opgøret med at blive et yderst spændende og intenst opgør.

I sidste ende var det dog nordmanden, der trak det længste strå og vandt med cifrene 6-7, 5-7.

Holger Rune rykkede for nylig op som nummer 79 i verden - hans hidtil bedste placering i karrieren.

