Mindes karrierens største sejr: Caroline gemmer særlig ting i tasken

Caroline Wozniacki har ladet Rod Laver Arena fylde sig op med begejstring over at skulle forsvare sin største titel

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Rundt på det store anlæg hænger billeder, der minder Caroline Wozniacki om sit livs triumf for et år siden.

Og skulle hun på noget tidspunkt glemme, hvad der skete, så bærer hun rundt på en lille, kær reminder i tennistasken, nemlig hendes badge fra Australian Open 2018.

- Det ligger i tasken. Jeg synes, det er fedt at have det liggende. Det er god karma, som hun med et smil kommenterer det.

Smilet – både det indre og det ydre - har været luftet flittigt den seneste uge, efter at hun ankom til Melbourne lidt før end beregnet efter et tidligt nederlag i Auckland.

For her er hun trådt ind på et af verdens største tennisanlæg og kan præsentere sig som forsvarende mester. Som grand slam-vinder. Og følelsen fik ekstra kraft, da hun indledte ugens træning inde på den bane, hvor hun finalebesejrede Simona Halep.

- Det var en rigtig god følelse at komme ind på Rod Laver Arena til min første træning, siger hun med et næsten drømmende blik.

- Der er mange gode minder derinde. Jeg er bare godt tilpas og føler mig hjemme på banen.

- Den passer godt til mit spil, og det er fedt at tænke tilbage på de to uger, jeg havde sidste år. Det er meget specielt.

Også Carolines forlovede, David Lee, var med til lørdagens sidste træningspas. Foto: Roger Parker

- Det kom ikke så meget, da jeg gik ind på banen. Det var mere, da jeg stod og slog til bolden og kom til at tænkte: ’Okay, det her er altså meget fedt’.

- Det er også en speciel følelse at gå rundt på anlægget. Mine billeder hænger jo lidt over det hele.

- Giver det lidt ekstra pres og nerver, eller pumper det dig op og fylder dig med begejstring at skulle forsvare så stor en titel?

- Jeg tror mest, jeg er glad og begejstret for at være tilbage. Det er få, der kan sige, at de har vundet her og få lov til at forsvare deres titel.

- Det er klart, at man altid er lidt nervøs for at skulle ud at spille, men på det punkt tror jeg, det er ligegyldigt, om man er forsvarende mester eller ej. Fordi det er en grand slam.

- Men samtidig føles det bare fedt at vide, at man har vundet her før, og at man kan gøre det igen, siger Caroline Wozniacki, der får en massiv reminder, når hun mandag aften (morgen, dansk tid) åbner turneringen samme sted.

Hun indleder således aftenprogrammet i primetime, før den forsvarende mester hos herrerne, den schweiziske superstjerne Roger Federer, tager over.

- Det er jo helt fantastisk at være sammen med ham på programmet. Han er et ikon. Så det er en god fornemmelse.

- Det var fedt, at han vandt samme år, som jeg gjorde. Det gjorde det lidt specielt at stå der sammen med ham, siger Caroline Wozniacki, der i første runde møder belgiske Alison Van Uytvanck.

- Caroline skal koncentrere sig om at spille tennis, formaner Piotr Wozniacki. Her ses de to til lørdagens træning. Foto: Roger Parker

Også hendes far og træner blev fyldt af en særlig følelse, da de sammen ankom til Melbourne Park.

- Mine tanker er stadig lidt i 2018. Det år er gået så hurtigt, og nu er vi tilbage. Jeg er stolt og glæder mig til den første kamp. Jeg er meget glad over, at Caroline spiller den på Rod Laver, siger Piotr Wozniacki, der har bemærket en lidt særlig modtagelse i år.

- Før fik Caroline også god service her, men denne gang har det været lidt ekstra og helt ned i de små detaljer.

- Her er gode følelser, ja. Men Caroline skal passe på. Hun skal ikke forvente for meget af sig selv, formaner han.

- Hun skal koncentrere sig om den tennis, hun skal spille og være fornuftig. Hun har god timing, spiller godt og vil gerne være aggressiv. Hun har det godt fysik. Alting er fint. Nu skal hun bare koncentrere sig.

