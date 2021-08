- Helt ærligt. Mit hjerte hamrede med 400 i timen.

Sådan refererer Holger Rune sin reaktion, da han overværede lodtrækningen til US Open - hans første grand slam som senior - og navnet på hans modstander dukkede op.

- Det var jo ikke kun, fordi det er Novak Djokovic, forklarer han om at skulle møde verdens bedste i sin debut.

- Det handler jo også om at skulle spille på Arthur Ashe fyldt med publikum. I prime time, fortsætter den 18-årige himmelstormer om at skulle debutere på verdens største tennisbane med plads til 23.771 tilskuere.

Og ja, det bliver i primetime klokken 19 i New York, 01 natten til onsdag dansk tid.

- Det er svært at finde ord, for det er jo det jeg har set i tv siden jeg var lille. Og nu er det mig der skal stå der. Ok jeg er ikke favorit endnu, som når jeg har set Djokovic, Federer eller Nadal spille der, men det skal jeg nok blive en dag, lyder det fra Holger Rune.

I den sammenhæng er han såre bevidst om, at der er nogle skridt at tage endnu.

- Det er det med rejsen og erfaringen. Nu synes jeg det bliver fedt. Og for vildt. Og nu arbejder mine tanker mere hen mod selve spillet og ikke så meget følelserne omkring det, siger han og tilføjer med et hørligt smil:

- Men det var ret godt, at jeg lige havde et par dage fra jeg så lodtrækningen, til jeg skal på banen. Nu kan jeg lige nå at sluge den.

En teenager med så velvoksen en udfordring kan meget vel blive ramt lidt af begivenheden, og det bliver nok en vigtig del af forberedelsen for hans bagland.

Holger Rune har servet og spillet sig forbi tre modstandere i kvalifikationen til US Open. Foto: Barbara Gindl/Ritzau Scanpix

Men selv ser han frisk fremad.

- Jeg vil prøve at angribe spillet mentalt som var det en hvilken som helst anden kamp, siger han, før eftertanken indhenter ham.

- Det kan man så bare ikke i virkeligheden. Før juniorfinalen ved French Open, prøvede jeg også at sige til mig selv, at ’det her er en hvilken som helst kamp’.

- Det ved man bare godt, at det er det ikke. Det er kæmpestort. Der kan man ikke snyde sig selv mentalt.

- Jeg tror jeg vil prøve at koge det ned til små bidder. ’Nu skal jeg serve, hvor vil jeg serve hen’ og i den stil. Og så tage en bold og et parti ad gangen.

Holger Rune har ved et par lejligheder trænet med verdensetteren, og det kan han godt bruge til noget nu.

- Ja, helt klart. For jeg ved, at han er uhyggelig god, så jeg kan ikke bare valse ind og spille smart. Jeg skal være 100 procent på hver eneste bold, jeg spiller. Ellers bliver jeg slagtet, lyder det ærligt.

Men 13 sejre i træk har ikke trukket noget fra den selvtillid, der i forvejen er hans vigtige brændstof.

- Jeg ved, at jeg spiller rigtig god tennis, taktisk og teknisk. Min fysik er også god, så alt det har jeg 100 procent tillid til. Så det er fokus det hele handler om

Han har nydt at få lov til at træne inde på den mægtige arena, og følelsen af at have kvalificeret sig til sin første grand slam er rigtig god.

- Det betød rigtig meget for mig. Jeg føler, jeg hører til der, og så må man jo bevise det. Så det var vigtigt for mig.

To turneringssejre og tre sejre i kvalifikationenen har bragt Holger Rune op på 13 sejre i træk, og det har selvsagt givet selvtillid. Foto: Barbara Gindl/Ritzau Scanpix

Overgangen fra et halvt år på grus til hardcourt er gået ret smertefrit.

- Jeg har glædet mig den seneste måned til at spille hardcourt, men i virkeligheden er underlaget lidt lige meget. Det er bare fedt at spille kampe.

- Men hardcourt er mere hidsigt. Det kan noget andet. Så det er jo skidesjovt at komme på det igen. Jeg er jo vant til dueller med 12-15 bolde på grus, så min udholdenhed er i top. Derfor føles hardcourt mindre hårdt og kun hårdt for fødderne.

Om sin gode stime siger han:

- Der er ikke noget, der specielt har klikket for mig. Det er jo en rejse. Jeg henter erfaring hele tiden og bygger på og bliver klogere.

- Måske er det mest centrale, at jeg tør spille med alle mine modstandere uanset rangering og spilletype, og så ser vi hvem der er bedst. Tidligere var jeg måske lidt for ivrig efter at afgøre duellerne og hurtigt vise, at jeg var bedst.

Også Clara Tauson er på programmet på andendagen. Hun møder franske Clara Burel tirsdag kl. 17, dansk tid.