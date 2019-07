Modstander håner Holger: Han har ikke noget liv!

Normalt taler man pænt om hinanden i den hvide sport, tennis, eller også holder man sin kæft. En uskreven regel, der ikke mindst håndhæves på alle tennistraditioners højborg, Wimbledon.

Men 18-årige Anton Matusevich er en undtagelse op til dagens kamp mod danske Holger Rune, hvor han nærmest håner sin modstander for ikke at have et liv udenfor tennisbanen.

- Han er en af de stærkeste fyre på turen. Men fyren har ikke noget liv. Han spiller bare tennis hver eneste forbandede dag, siger briten til Daily Mail.

Måske er rønnebærrene sure efter sidste uges nederlag i to sæt til danskeren i kvartfinalen ved juniorernes opvarmningsturnering i Roehampton.

- Han slår til så mange bolde og lukker sig inde i hvert et point og har intet andet i sit liv. Det eneste, jeg ser på hans Instagram, er, at han står og slår til en masse bolde, siger Anton Matusevich, der dog også er nødt til at anerkende verdensranglistens nummer to.

Der var anderledes varme følelser mellem Holger Rune og gårsdagens modstander, Eric Vanshelboim, end der tilsyneladende er mellem danskeren og briten Anton Matusevich. Foto: Roger Parker

- Fyren er god til tennis, det må man give ham kredit for, men jeg vil mentalt forsøge at komme op i hans hoved. Det vil være nøglen for mig, siger briten før dagens ottendedelsfinale på Wimbledon.

Selv fremhæver Matusevich, der i følge avisen tidligere ikke har holdt sig tilbage fra at lufte en vis selvtilfredshed, at han har meget andet end tennis i sit eget liv, hvor han spiller klaver og stadig studerer ved Judd School i Kent.

Mon ikke også Holger Rune giver ham en lektion?

Den to år yngre og topseedede dansker må i alt fald anses for at være klar favorit efter sit fornemme spil tirsdag med en sejr på 6-0, 6-2 over dansk-ukrainske Eric Vanshelboim.

Kampen kan ventes igangsat omkring klokken 13.30 og kan følges live her på Ekstra Bladet.

Se også: Suveræn Holger Rune rister ukrainer og uddeler æg

Se også: Rigtige venner trods æg: Hylder Holger

Se også: Tauson ryger hurtigt ud af seniorturnering