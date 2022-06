Modstander langer ud efter Rune: På tide at blive voksen

Følelserne sad uden på tøjet, da Holger Rune sent onsdag aften blev sendt ud i det parisiske mørke og ud af French Open takket være et nederlag i kvartfinalen til norske Casper Ruud.

Den 19-årige dansker virkede til tider ganske frustreret og lod følelserne få frit spil på gruset. Det blev også bemærket på den anden side af netkanten, kunne Casper Ruud efterfølgende afsløre.

- Det er jo dramatisk, det er der ingen tvivl om. Der er mange følelser involveret, så det er forståeligt, indledte han diplomatisk over for blandt andre norske VG, inden tungen blev spidset.

- Han er ung og lidt mere uerfaren end mig. Jeg bliver frustreret og kan også ind i mellem komme med nogle brøl og skrig. Jeg skal ikke stå her og sige, at han opfører sig dårligt, men der er megen råben og skrigen og lidt meget drama til tider. Han får det til at fungere, så han kommer nok ikke til at stoppe med det.

- Hvis han ønsker at bruge energi på at brøle, skrige og gøre nar, så må han gøre det.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der var kold luft mellem de to efter kampen. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Casper Ruud var også utilfreds med, at Holger Rune ikke sagde ordentligt tak for kampen, da dramaet var overstået.

- Han ser knap nok på mig, og så ser han væk og siger ingenting. Jeg synes, tennis er en gentleman sport, og man skal takke for kampen, når en kamp er færdig.

Holger Rune havde en noget anden oplevelse af dramatikken. Han beskyldte blandt andet Casper Ruud for at råbe ham ind i hovedet i omklædningsrummet. Du kan læse hele Ekstra Bladets interview efter kampen her.

Artiklen fortsætter under billedet..

Holger Rune gestikulerer en hel del under kampene. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Den 23-årige nordmand, der før French Opens begyndelse var nummer otte i verden, havde også et godt råd til sin yngre danske kollega. Et råd, der næppe bliver vel modtaget i Rune-lejren.

- Jeg kender jo ikke Holger personligt, men har set på TV, at der kan være meget drama til tider. Han er ung og ny, så det kan undskyldes, men når man er på en stor scene, så er det måske på tide at blive lidt voksen.

- Der er andre spillere, som kan blive sure og smadre ketsjere for den sags skyld, men jeg synes, det er muligt at vise lidt respekt for modstanderen. Det, han viste i dag, var i hvert fald i min verden ikke noget, der er kaster stor respekt af sig, sluttede han.

Casper Ruud er klar til semifinalen, hvor kroatiske Marin Cilic venter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har de seneste dage været i Paris for at følge Holger Runes eventyr under French Open. Du kan læse flere historier derfra lige her:

Holger afviser: Bad ikke mor om det

Har lagt øre til meget: - Det er hårdere i Danmark

Holgers millioner: Så meget tjener han