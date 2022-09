Modstander undrer sig: - Jeg ved ikke, hvad der gik af ham

Holger Rune røg ud af US Open, og det skete i en kamp mod Cameron Norrie, der mente, han var bedre til at forholde sig i ro end sin danske modstander. Selv var Rune træt af, at briten flere gange lod bolden falde i sine opkast til serv

Tredje runde i US Open blev endestationen for Danmarks bedste mandlige tennisspiller.

Holger Rune tabte i tre sæt til Cameron Norrie, der på dagen var bedre end den 19-årige dansker. Ja, til tider var der bare klasseforskel.

Og mod slutningen af andet sæt havde Rune fået nok, fordi Norrie flere gange kastede bolden op for at serve, men greb den igen uden at sætte i spillet i gang.

Resultatet? Danskeren brokkede sig til dommeren, men det kom der ikke andet end pause ud af.

- Jeg ved ikke, hvad der gik af ham, lød det fra Norrie, der endte med at vinde kampen med 5-7, 4-6, 1-6, til BBC.

- Jeg var i stand til at være langt mere rolig end ham i de afgørende øjeblikke.

Foto: Timothy Clary/Ritzau Scanpix

Det er set før, at temperamentet flyder over for Rune, der har det med at bruge for meget energi på andet end selve tennisspillet, når bølgerne går højt i hans kampe.

Ifølge lejren spillede hans serv dog også en afgørende rolle.

Den er nemlig set bedre.

- Serven kørte ikke og har drillet et stykke tid. Det skal der styr på nu, inden der spilles igen. For Holger returnerer fantastisk og har oftest - også mod Norrie (Cameron, red.) - ikke problemer med at breake, siger mor og manager, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

- Når serven bliver justeret til, så er det min overbevisning, at Holger slapper mere af, føler mere selvtillid og dermed ikke udsætter sig selv for kramper ved at skulle spille unødvendigt mange ekstra point hele tiden.

- Lige nu skal han slide i både egen serv og i returneringer, og det er unødvendigt. Så det er hjem og arbejde. Vi kunne på papiret ikke forvente en sejr i dag, men han skal nok komme derhen snart.

Foto: Julian Finney/Ritzau Scanpix

Er det normalt?

Aneke Rune henviser til en periode i andet sæt, hvor sønnen så ud til at føle sig skidt tilpas.

Ved stillingen 1-4 fik han tilkaldt lægen, hvorefter han fik en pause, en pille og en tår vand. Det hjalp, og Rune spillede noget af sit bedste tennis i kampen.

Lige indtil temperamentet kom frem, og brokkeriet til dommeren startede. Sidstnævnte satte han selv ord på i et interview med TV 2 Sport efter kampen.

- Egentlig så var det, at hver gang Norrie skulle lave sit boldopkast, lod han bolden falde, og så var jeg i gang med at tage et step frem, og så skulle jeg tilbage igen og gøre det, og han gjorde det tre gange i streg lige på det tidspunkt.

- Og så spurgte jeg bare dommeren, om det er normalt, og om man ikke får en time-violation for det, og så sagde han: ”Nej, nej, det må han godt”. Og så var det fint nok. Så måtte jeg acceptere det og komme videre, fortalte Rune.

Mens danskeren nu skal komme sig over nederlaget, kan Norrie glæde sig over, at han har slået Rune de tre gange, de har mødt hinanden.

