Modstanderen var stiktosset: - Sådan er tennis

Francisco Cerundolo kunne ikke tro sine egne øjne.

Bolden havde allerede ramt Holger Runes banehalvdel to gange, men dommer Kader Nouni overså det.

I stedet gav han pointet til Holger Rune, fordi Francisco Cerundolo begyndte at tale under pointet, der ifølge dommeren ikke var færdigspillet.

Cerundolo var rasende og skældte ud på dommeren. Men Holger Rune sagde ikke noget.

- Hvorfor sagde du ikke noget til dommeren?

- Jeg vidste det ikke på det tidspunkt. Jeg havde et løb efter bolden og gjorde alt, hvad jeg kunne for at få den tilbage. Jeg tror, han tabte pointet, fordi han snakkede under bolden, siger Holger Rune på et pressemøde efter kampen.

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Han opdagede det dog senere og erkender, at pointet skulle være givet til Cerundolo.

- Jeg så det bagefter - efter pointet var givet til mig. Det var selvfølgelig ærgerligt for ham. Nogle gange dømmer dommeren til en, andre gange til en anden. Sådan er spillet. Sådan er tennis. I dag gik det min vej, siger Holger Rune.

Holger Rune endte med at trække sig sejrrigt ud af det store drama efter fem sæt med cifrene 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 og 7-6 (10-7).

Onsdag skal danskeren igen i aktion, når han spiller kvartfinale mod norske Casper Ruud.