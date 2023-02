Møder kommende partner

Holger Rune er blevet sin håndledsskade kvit og skal endelig i kamp igen, når han i nat tager hul på ATP 500-turneringen i Acapulco i Mexico.

Efter turneringen i Acapulco byder danskerens program på den store ATP 1000-turnering Indian Wells i Californien.

Og særligt i sidstnævnte turnering har Holger Rune chancen for at hente mange ranglistepoint og dermed tage et stort skridt mod sit erklærede mål om at blive nummer et i verden.

Det er dog ikke noget, der fylder det store hos den 19-årige tenniskomet, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg tænker slet ikke på point, når jeg stiller op til turneringer. Eller på at blive nummer et. Jeg er meget optaget af at cementere min spillestil. Den, synes jeg ikke, har stået så skarpt i år, som jeg gerne ville have. Så det er mit fokus nu, lyder det fra Holger Rune.

Annonce:

Kan indhente rivaler

Til Indian Wells er der hele 1000 ranglistepoint til vinderen af turneringen.

Holger Rune måtte sidste år forlade turneringen allerede i anden runde, hvilket betyder, at han blot har 41 point at forsvare.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Holger Rune måtte trække sig fra ATP 500-turneringen i Rotterdam, hvor han døjede med en håndledsskade han pådrog sig under Australian Open. Foto: SANDER KING/Ritzau Scanpix

Danskeren skal altså 'bare' gøre det bedre end dét for at optjene værdifulde ranglistepoint.

Dermed har han gode muligheder for at hente ind på eksempelvis sidste års Indian Wells-finalister Taylor Fritz og Rafael Nadal, nummer fem og otte på verdensranglisten, der har henholdsvis 1000 og 600 point at forsvare i turneringen.

Holger Rune ligger i øjeblikket nummer 10 på verdensranglisten med 154 point op til Nadal og 499 point op til Taylor Fritz.

Møder kommende double-partner

Før Indian Wells skal Holger Rune dog spille den førnævnte ATP 500-turnering i Acapulco, hvor han møder den 20-årige amerikaner Ben Shelton.

Annonce:

- Jeg kan godt lide at spille mod de unge. Så det bliver en sjov kamp, lyder det fra Holger Rune.

Kampen bliver også en mulighed for at se Ben Shelton an, før han står på samme side af nettet som ham senere i marts.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Unge Ben Shelton var en af de helt store overraskelser ved Australian Open, hvor han nåede kvartfinalen. Foto: Loren Elliott/Ritzau Scanpix

De to unge tennisstjerner danner nemlig par, når de stiller op i herredoublen til Indian Wells.

- Der er han på hjemmebane i USA, så jeg tænker, vi nok skal få gang i den, fortæller Holger Rune.

Kampen mod Ben Shelton er sat til at begynde natten til tirsdag klokken 02.30 dansk tid.

Den bliver vist på TV 2 Sport X.

Skulle Holger Rune gå hen og vinde Acapulco-turneringen er der 500 ranglistepoint at hente - og eftersom han ikke deltog i turneringen sidste år, har han ingen point at forsvare.