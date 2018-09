Møder sit store idol i finalen: Jeg elsker dig, Serena

Store tennisfinaler rummer nogle gange en helt særlig optaktshistorie, og slutkampen om kvindernes US Open er så afgjort en af dem.

At 36-årige Serena Williams står på den ene side af nettet, er der ikke noget usædvanligt i. Det er nemlig hendes 31. grand slam-finale.

Til gengæld er det hendes første på hjemmebanen siden sejren over Caroline Wozniacki i 2014, og ja, så kan hun jo vinde sin 24. grand slam-titel.

Den næsten rørende historie ligger dog mere i, at hun skal møde en 20-årig pige, der begyndte at spille tennis på grund af Serena Williams.

Og da Naomi Osaka efter sin semifinalesejr på banen blev spurgt, om hun havde noget at sige til amerikaneren, udbrød hun spontant: ’Jeg elsker dig’.

Den altid så lillepige-livlige Naomi Osaka er født i Japan med japansk mor og haitiansk far, men hun voksede op i New York fra tre års alderen, før hun flyttede videre til Florida.

Hun er den første japanske kvinde i en grand slam-finale i den åbne æra.

- Jeg har altid tænkt, at hvis jeg skulle vinde en grand slam, skulle den første være US Open, for jeg er vokset op her, og så kunne mine bedsteforældre komme og kigge. Det ville være virkelig cool, næsten fniser hun.

Serena Williams forsøgte sig for tidligt med et comeback, og derfor tabte hun klart til Naomi Osaka i Miami i foråret. Foto: AP

Et tredje element i finalesammensætningen sidder i Osaka’s boks. Herfra vil Sasha Bajin følge lidenskabeligt med, for Osaka er den mangeårige hittingpartners første satsning som selvstændig træner, efter at han sidste år ikke fik forlænget samarbejdet med Caroline Wozniacki.

Inden engagementet med danskeren var den serbisk fødte tysker Serena Williams hittingpartner i hele otte år, og efterhånden blev ’Big Sasha’, som hun kaldte ham, en næsten integreret del af hendes familie.

Bortset fra et gigantisk talent for tennis, er der ikke mange ligheder mellem Serena og Naomi, mener han. Bortset fra håret, griner han i et interview med turneringens hjemmeside.

Her hylder hans unge protege hans indsigtsfulde arbejde med hendes psyke.

- Jeg har en tendens til at være lidt negativ overfor mig selv. Men siden jeg startede med at arbejde med ham, er jeg blevet lidt mere optimistisk. Jeg har det med at slås med mig selv, så han er kommet ind som en slags fredsmægler.

- Han prøver at gøre alle dage sjove og spændende. Træningsdage kan ellers godt føles kedelige for en type som mig, lyder det ærligt.

Sascha Bajin har haft stort held med sit arbejde i forhold til sin unge elevs temperarment. Foto: Ritzau Scanpix

Selv er Bajin dog påpasselig med ikke at lave sin elev alt for meget om.

- Det er ingen hemmelighed, at der har været kampe, hvor hun er blevet for negativ i modgang. Men nu er hun ved at finde vejen ud af det. Hun vil jo bare gøre det så godt.

- Nogle spillere kan også drage fordel af at blive sure. Havde du bedt John McEnroe om at være mere positive på banen, havde han svaret: ’Hvad taler du om?’

I tenniskredse har Osakas talent været åbenlyst i nogle år, men først i sidste sæson kom gennembruddet, da hun efter sejre over Maria Sharapova, Karolina Pliskova og Simona Halep vandt Indian Wells.

I sin semifinale slog hun sidste års finalist, amerikanske Madison Keys, med 6-4, 6-2, mens Serena Williams endnu mere overlegent afviste Anastasija Sevastova med 6-3, 6-0.

Serena Williams har tidligere vundet US Open seks gange, og nu står hun for første gang i finalen som mor. Noget, hun næsten også kunne være til sin modstander.

Hun var reelt i livsfare under den dramatiske fødsel sidste år, så for hende er det næsten uforståeligt, at hun nu er helt tilbage på toppen.

- Det er virkelig utroligt. For et år siden kæmpede jeg bogstaveligt talt for mit liv på hospitalet efter at have fået et barn, og hver dag, når jeg går ud på banen, er jeg så taknemmelig for at have muligheden for at dyrke denne sport, sagde hun efter sin semifinale.

Faktisk fører Osaka 1-0 i indbyrdes kampe mod sit idol, men opgøret i Miami i marts fortæller ikke meget. Det viste sig nemlig, at Serena Williams her gjorde comeback i utide.

Finalen afvikles klokken 22 lørdag aften, dansk tid.

