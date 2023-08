Møder Wimbledon-mester: - Hun er on fire!

Caroline Wozniacki fik tirsdag aften comeback i international tennis med en sejr på 6-2, 6-2 over verdens nummer 115, Kimberly Birrell, men onsdag får danskeren modstand af en sværere kaliber i anden runde i Montreal.

Her venter selveste Wimbledon-mesteren, Marketa Vondrousova, fra Tjekkiet.

Hun tog fusen på de fleste ved at vinde den traditionsrige grand slam-turnering på græs denne sommer.

- Marketa har tydeligvis været 'on fire'. Hun spillede utroligt godt i Wimbledon. Hun kom ud af nogle svære situationer undervejs. Hun holdt virkelig nerverne i ro i finalen, siger Caroline Wozniacki på et pressemøde.

Verdens nummer 10 er 24 år. Den venstrehåndede spiller lå blot nummer 42, da hun tog hul på Wimbledon.

- Hun er en svær modstander. Det er aldrig let at møde en venstrehåndet. Men jeg har intet at tabe og vil gå ud for at have det sjovt uanset, og så må vi se, hvad der sker, lyder det fra den 33-årige dansker.

Caroline Wozniacki skal onsdag aften dansk tid møde Marketa Vondrousova. Foto: Minas Panagiotakis/Ritzau Scanpix

Wozniacki bruger primært WTA 1000-turneringen i Montreal som opvarmning til grand slam-turneringen US Open, der starter sidst i august.

Inden da spiller hun også WTA-turneringen i Cincinnati i næste uge.

I første omgang gælder det dog anden runde-kampen mod Vondrousova.

Den er sat til at begynde onsdag klokken 22.30 dansk tid.

Vondrousova indledte tirsdag turneringen i Montreal med en sejr i to sæt over egypteren Mayar Sherif. Det var tjekkens første kamp siden Wimbledon-finalen mod Ons Jabeur 15. juli.

Med sejren tirsdag hentede Wozniacki 60 point til verdensranglisten. Vinder danskeren i anden runde er hun oppe på 105 point, som i så fald vil række til at klemme sig ind i verdens top-500.

Trods en pause på over tre år er Caroline Wozniacki stadig et af verdens mest værdifulde tennisbrands. Læs her, hvorfor de kaster millioner efter hende.