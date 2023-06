Mor forklarer problemer: - Det smagte ad helvedes til

Holger Rune måtte igennem en opslidende kamp mandag, før han havde slået Francisco Cerundolo i fem sæt og spillet sig vej til kvartfinalen i French Open.

Undervejs manglede den 20-årige dansker energi, og det skyldtes blandt andet, at han ikke drak nok.

Det fortæller hans mor og manager, Aneke Rune, efter tirsdagens træning.

- Han drikker generelt for lidt under kampe og gjorde det også i går. Han drak endnu mindre i kampen før, og det går ikke trætheds- og energimæssigt.

- Han skal drikke 1,2 liter i timen, for han kan ikke optage mere. Efter kampen skal han hente fire liter ind i timerne efter, fordi han har svedt så meget. Gør han ikke det, er han dehydreret, når han starter dagen efter.

- Her er der kamp hver anden dag, og det er fatalt, hvis han skulle spille kamp i dag, og han startede med en dehydreret krop. Så det er han nødt til at tage mere alvorligt, siger Aneke Rune.

Hun fortæller, at de havde problemer med at skaffe den rigtige energidrik. Nu blev det med blåbærsmag og ikke hindbærsmag, som er den foretrukne.

- Den smagte åbenbart ad helvede til. Det var måske heller ikke den lækreste i verden. Når man er derinde og giver sig fuldt ud, så hjælper det, at det smager godt, hvis man skal drikke meget, lyder Aneke Runes forsvar.

I tredje sæt af mandagens kamp råbte Holger Rune ud til sin lejr, at han ikke havde flere kræfter. Dem fandt han siden til det afgørende femte sæt.

Aneke Rune mener, at følelsen af træthed var af mental karakter.

- Koger man den effektive spilletid ned, svarer det ikke til mere end intensiv træning i to timer, som han havde forleden. Det er ikke noget, hans krop ikke kan klare. Nogen gange siger hjernen, at man er træt.

- Jeg hørte ham sige, at han var træt i benene. Det kunne han umuligt være. Jeg sad ved siden af hans fysiske træner. Men det er ikke unaturligt, når du er stresset, siger Aneke Rune.

Hun afviser, at der skulle være et fysisk efterslæb efter ottendedelsfinalen.

Et stort tema efter mandagens kamp var en kontroversiel kendelse, hvor Rune fik tildelt pointet, selv om bolden havde ramt hans banehalvdel to gange.

På sociale medier får Rune fra nogle iagttagere kritik for ikke at hjælpe dommeren og vise fairplay, men efter kampen sagde han, at han først blev bevidst om det, da han senere så bolden på storskærmen.

- Jeg tror 100 procent på, at han ville have gjort det, hvis han havde vidst det. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, siger Aneke Rune.

Onsdagens kamp mod Ruud spillet på Court Philippe-Chatrier med start klokken 20.15.