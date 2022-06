Mor forlader stadion

Artiklen er opdateret, efter at Holger Rune har fortalt, at beskeden ikke var til mor Aneke. Læs mere her.

- Forlad, forlad ... forlad!, råbte Rune højt op mod spillerboksen. Herefter valgte Aneke at forlade sin plads, men beskeden var dog ikke til hende. Det fortæller Rune efter kampen.

- Jeg sagde ikke til min mor, at hun skulle forlade stadion. Det var ikke derfor. Det var en helt anden person, så det er forkert, siger han til Discovery+ uden at uddybe, hvem ordren så var til.

Se episoden i klippet øverst.

Kort inden fjerde sæt begyndte, var Aneke Rune dog atter at se på stadionet i Paris igen, da hun havde fundet sin vante plads ved siden af træner Lars Christensen.

Den danske stjerne endte med at tabte midnatsgyseren til nordmanden i fire sæt og er dermed ude af årets French Open. Det blev til 2,8 millioner kroner i præmiepenge.

Holger Rune har allerede tjent millioner af kroner på tennis i en alder af blot 19 år - se beløbene her.