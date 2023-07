Mor forlod stadion: - Jeg røg en masse smøger

Efter tredje sæt i Holger Runes kamp mod Alejandro Davidovich Fokina var de pludselig væk.

Danskerens mor og manager, Aneke Rune, og hans træner Lars Christensen havde forladt spillerboksen. Og de kom ikke tilbage.



Ifølge Aneke Rune var det Lars Christensens idé at gå ud fra stadion, fordi Holger Rune sendte mange frustrationsråb i retningen af sin boks.



- Det var Lars, der foreslog det. Holger søgte for meget ud af banen. Han kiggede hele tiden op efter hjælp. Og vi vil jo rigtig gerne hjælpe ham i boksen, men vi kan jo ikke spille kampen. Holger bliver nødt til at have sit fokus inde på banen.

Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, fik tændt godt op i smøgerne under Holger Runes dramatiske kamp. Foto: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

- Så Lars sagde, at han ville prøve at gå fra banen. Og så tænkte jeg ‘hvem vil han så søge hjælp hos? Mig.’ Så hvad nu, hvis vi efterlader Mike og Lapo? Der kunne han jo tennismæssigt ikke søge hjælp. Og så valgte jeg at gå med Lars, siger Aneke Rune, der dog ikke bevægede sig alt for langt væk fra sin søn.



- Lars gik i Players Lounge og så kampen, og jeg stod lige uden for bane tre og røg en masse smøger.



- Hver gang Holger havde serveparti, så tændte jeg en cigaret. Og så vandt han de der servepartier. Så blev jeg helt overtroisk og røg videre, siger Aneke Rune med et smil.



Selvom hun ikke så resten af kampen, kunne hun alligevel følge med.



- Jeg kunne høre, hver gang Holger vandt point. Han havde så massiv støtte derinde.



- Den der tiebreak var jo et nightmare. Så hver gang, der var jubel, så tænkte jeg ‘det er ikke rigtigt, det her!’



- Jeg var faktisk også lidt slukøret ved 5-8. Der tænkte jeg ‘øv’. Der havde det måske været noget andet, hvis jeg havde siddet derinde og set det. Så havde jeg kunnet se, at han var sindssyg, og der var masser tilbage i ham, siger Aneke Rune.

Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Overvejede det ikke

Hverken Aneke eller Lars overvejede at gå tilbage i spillerboksen.



- Da vi så, han vandt fjerde sæt, så tænkte vi, at vi hellere måtte lade ham blive i fokus. Hvis det så ud, som om han rodede rundt og spillede taktisk forkert, så ville vi nok være gået ind igen.



- Men vi er her jo, for at Holger skal vinde. Så whatever works, siger Aneke Rune, der indrømmer, at hun faktisk nød at opleve det hele lidt på afstand.



- Nu har jeg set tenniskampe med Holger, siden han var syv år gammel. Så det var faktisk meget rart. Så kunne jeg få mig en cigaret. Det gjorde ikke noget.



Holger Rune vandt tredje runde i Wimbledon over Alejandro Davidovich Fokina efter et helt vanvittigt drama i fem sæt med cifrene 6-3, 4-6, 3-6, 6-4 og 7-6 (10-8).



Nu er han klar til fjerde runde af turneringen, hvor han møder bulgareren Grigor Dimitrov på Wimbledons bane 1.



Den kamp bliver spillet mandag omkring klokken 19.00 og kan naturligvis følges på eb.dk.