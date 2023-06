Mor og far er ikke med: - Jeg er voksen nok

Modsat Holger Rune har Clara Tauson ikke det store team med til Roland Garros.

Det er faktisk bare hende og hendes træner, Carlos Martinez.

Tidligere har hun haft sin mor, Tine, med rundt til turneringer. Men nu står hun helt på egne ben.

- Jeg plejer at have min mor med, men jeg føler, jeg er voksen nok til at rejse rundt selv, siger Clara Tauson til Ekstra Bladet.

Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Til Wimbledon sidste år var det far, Søren Tauson, der gjorde Clara Tauson følgeskab.

Han er heller ikke med i Paris.

- Han har ikke været med de sidste fire år. Jeg havde ham med til Wimbledon, hvor jeg så blev skadet. Men det var vist en engangsting. Det var bare for at få lidt ekstra støtte i den svære tid, jeg gik igennem der, siger Clara Tauson, der henviser til de rygproblemer, der gjorde, at hun måtte trække sig i første kamp af græsturneringen.

Til gengæld har den unge dansker sin nye træner Carlos Martinez at støtte sig til.

Martinez og Tauson har heldigvis et godt forhold uden for tennisbanen, har træneren tidligere fortalt i et interview med Ekstra Bladet.

- Vi har en god kemi, vi joker med hinanden, vi taler om livet, vi taler om mange ting. I sidste ende tror jeg, det er godt for vores forhold. Så kan jeg også hjælpe hende bedre, siger Carlos Martinez.

Clara Tauson spiller fredag tredje runde af Roland Garros, hvor den russiske kvalifikationsspiller Elina Avanesyan venter.