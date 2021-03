Mor Rune: - Han kunne dårligt bevæge sig

- Jeg kunne bare se Holgers ben, der krampede, og så blev jeg så ked af det

Sådan beskriver det 17-årige danske tennis-talent Holger Runes mor, Aneke, det øjeblik, hun så sin søn ligge med krampe på banen i Santiago.

Men det unge tennishåb kom op igen og sejrede 2-1 i sæt over argentinske Renzo Olivo og er dermed videre til ATP-turneringen Chile Open.

- Jeg sagde til ham 'spil bolden i banen' og han sagde 'jamen jeg kan dårligt bevæge mig' og så hev han den hjem. Det var jo skide godt, siger Aneke Rune til Ekstra Bladet.

Det var en længere affære på over to timer, der skulle til for unge Rune, som vandt efter 4-6, 6-3, 6-4 i sæt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Holger Rune formåede at kvalificere sig til Chile Open ved at slå argentinske Olivo, der er nummer 223 på verdensranglisten. Rune er selv nummer 410. Foto: Lars Poulsen

Vigtig sejr: Holger Rune tager stort skridt

Chile Open bliver Holger Runes anden ATP-turnering efter exit i første runde af Argentina Open for en lille uges tid siden.

Holger Rune irriteret: - Ikke en skid galt med ham

I den turnering røg Rune ud til spanske Albert Ramos, og denne gang skal han forsøge at komme forbi første runde mod argentinsk modstand, hvor 20-årige Sebastian Baez venter.

Baez har ligesom Rune spillet kvalifikationskampe for at komme med, og det ser Aneke Rune ikke nødvendigvis som en fordel

- Det er ikke nødvendigvis en fordel at møde en anden kvalifikationsspiller, fordi han også har spillet tre lange gode kampe og har vænnet sig til at spille i den her højde, siger hun til Ekstra Bladet.

Holger Rune skal tidligst i kamp i første runde tirsdag, og der er mor Rune sikker på, at han er helt kampklar igen på trods af udfordringerne i mandagens kamp.

- Nu laver han al sin restitution, og så er han fit for fight igen, siger Aneke Rune.

Eksperten: Ham SKAL du købe