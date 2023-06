Mor til to: - Jeg har travlt

Caroline Wozniacki har nok at se til, selvom hun har lagt tennisketsjeren på hylden

Tiden har ikke stået stille, siden Caroline Wozniacki indstillede tenniskarrieren i 2020.

Familien er for eksempel blevet øget med to børn, Olivia og James - og det er nærmest et fuldtidsarbejde i sig selv.

- Det har jeg travlt med. To børn under to år – der har man rigtig travlt, siger Caroline Wozniacki, da Ekstra Bladet møder hende i Paris i forbindelse med Roland Garros, hvor hun gør 'comeback' i legende-turneringen.

Og selvom tenniskarrieren er et overstået kapitel, får hun stadig hjælp af sin far, Piotr, der dog nu har fået en lidt anden arbejdsopgave.

- Han har en million ting, så han har altid travlt. Men jeg tror, det han og min mor allerhelst vil, er at hænge ud med vores børn og min storebrors børn.

- Olivia kan noget med morfar. Der er et specielt bånd der, siger Caroline Wozniacki.

Privatfoto

Går stadig på arbejde

På trods af rollen som fuldtidsfamiliemor er der dog også plads til at arbejde ved siden af.

Hun har blandt andet scoret en tjans som tv-ekspert for ESPN.

- Jeg har lavet tv nogle uger om året. Og så har jeg stadig mine sponsorer, som jeg plejer.

- Jeg føler egentlig, jeg har jævnt travlt. Og det er rigtig godt tempo for mig, lyder det fra den tidligere tennisstjerne.