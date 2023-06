Moren bekræfter: De er ikke med

Tirsdag spiller Holger Rune sin første græskamp i år, da han deltager i cinch Championships i London.

Det bliver imidlertid uden trænerne Patrick Mouratoglou og Lars Christensen, bekræfter den danske tennisstjernes mor, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

Hun uddyber også kort beslutningen og forklarer, at Holger Runes fysiske træner, Lapo Becherini, er til stede ved ATP 500-turneringen.

'Fordi der er fokus på bevægelse på græsset, og det er 100 procent Lapos bord.'

Også Aneke Rune selv samt Holger Runes analytiker, Mike James, er med som normalt.

Lars Christensen er ikke med til turneringen i Queens. Foto: Jens Dresling

Den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou er ikke med i denne omgang. Foto: Mouratoglou Tennis Academy

Endnu ikke afklaret

Det er flere måneder siden, at Lars Christensen, der har trænet Rune i mange år, har været med til en turnering. Lige inden French Open bekræftede Holger-lejren over for Ekstra Bladet, at Lars Christensen ikke er fyret.

Tidligere i juni talte Ekstra Bladet med Lars Christensen.

- Det er ikke sådan helt afklaret endnu i forhold til mig og Holger.

- Når nu vi har en afklaring om, hvad der skal ske, så kan det være, at jeg vil sige noget om det. Men lige nu vil jeg helst være fri for at snakke om det, sagde han.

Holger Rune ligger nummer seks på verdensranglisten. I første runde tirsdag møder han amerikanske Maxime Cressy, der ligger nummer 42.

Kampen kan følges direkte minut for minut på ekstrabladet.dk. Opgøret begynder tidligst klokken 13.

3. juli begynder Grand Slam-turneringen Wimbledon.