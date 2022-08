Murray kan blive favoritternes mareridt

Grand slam-turneringen US Open er mandag sat i gang i New York med de første kampe.

Den skotske veteran Andy Murray, der vandt turneringen i 2012, viste i første runde et højt niveau, da han tog en knusende sikker sejr over argentineren Francisco Cerundolo.

35-årige Murray vandt 7-5, 6-3, 6-3 over Cerundolo, der var seedet som nummer 24 i New York ovenpå et stærkt 2022.

Den useedede Murray viste sig at være en alt for stor opgave for den 24-årige argentiner, der dog var godt med i kampens indledning.

Efter at skotten havde sikret sig første sæt, satte Murray sig tungt på opgøret og styrede de fleste af duellerne mod den mere og mere modløse argentinske opkomling.

Andy Murray har været langt nede på ranglisten efter en karrieretruende skade, men med metal indopereret i hoften er det lykkes ham at vende tilbage til tennisbanerne.

Aktuelt er Murray placeret som nummer 51 på verdensranglisten. Derfor kan han blive et sandt mareridt for flere af de seedede spillere i dette års US Open.

I anden runde er Murray dog sikker på at have favoritværdigheden, da han møder enten Emilio Nava fra USA eller australske John Millman.

Skulle skotten vinde i anden runde, står han til et potentielt møde med 13.-seedede Matteo Berrettini i tredje runde.

4.-seedede Stefanos Tsitsipas kan blive modstanderen i fjerde runde.