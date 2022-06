Murray melder klar til Wimbledon

Den skotske tennisspiller Andy Murray er optimistisk inden Wimbledon, der løber af stablen mandag.

Den 35-årige spiller har rystet den maveskade af sig, som truede hans deltagelse til verdens ældste tennisturnering, der finder sted i den sydlige del af London.

Skaden pådrog han sig tidligere på måneden. Den har betydet, at han har måttet skippe andre tennisbegivenheder - herunder The Queen's Club - for at blive klar til den prestigefulde engelske Wimbledon-turnering.

- Det er gået godt. Jeg har gradvist kunnet udvikle min træning i denne uge og har fået spillet et par sæt, en masse point. De sidste dage har været gode, siger han til Reuters.

Andy Murray har tidligere vundet turneringen, der spilles på græs. Den tidligere verdensetter har vundet Wimbledon to gange, senest i 2016.

Maveskaden fik han under Stuttgart Open-finalen, som han tabte til italienske Matteo Berrettini.

Generelt har Murray bøvlet meget med skader de seneste år. Blandt andet har han været igennem en hofteoperation, som han tidligere udtalte kunne have været enden på hans tenniskarriere.

Men skotten ser altså ud til at vende stærkt tilbage i Wimbledon. Det begrunder han selv med sin formåen mod hårde konkurrenter i den seneste tid.

- Jeg mener, jeg viste for et par uger siden, at der stadig var god tennis tilbage i mig, siger Murray.

- Jeg slog en fyr i top fem, jeg var spillede lige op med Berrettini, som er en af de bedste græsspillere i verden før skaden, siger han og tilføjer:

- Jeg spillede også godt mod Kyrgios. Første sæt var et godt niveau. Og jeg har klaret mig ret godt i træningen. Jeg ved, at tennissen er derinde. Jeg skal bare bringe det frem til turneringen nu.