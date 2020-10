Mystisk parti undersøges af politiet

Okay, man kan have en dårlig dag på tennisbanen. Man kan også have et udfald undervejs i en kamp.

Men et parti så ringe, som russiske Yana Sizikova forleden leverede det, er alligevel sjældent set. Og da slet ikke på grand slam niveau.

Så mistænkeligt dårligt var det, at fransk politik nu har indledt en undersøgelse efter indberetninger om unormal spilleaktivitet fra adskillige betting-selskaber.

Der skal således have været spillet for millioner af kroner på kampen i damedouble ved French Open mellem Yana Sizikova og hendes amerikanske makker Madison Brengle på den ene side af nettet og rumænerne Andreea Mitu og Patricia Maria Tig på den anden.

Det skriver blandt andre Die Welt.

Det er det femte parti, der har påkaldt sig opmærksomheden – og en hel masse væddemål.

Se servepartiet i klippet øverst

Yana Sizikova indleder sit serveparti med en dobbeltfejl, og andenserven sidder et godt stykke nede mod bunden af nettet. I den næste duel, sætter hun sig nærmest på hug midt i en returnering, hvorefter hun har svært ved at komme op og i løb til næste bold fra modstanderne.

Efter et mere tilforladeligt point afslutter Yana Sizikova partiet med endnu en dobbeltfejl. Denne gang slår hun begge server for langt.

Fransk politi har ikke ønsket at bidrage med oplysninger, men ifølge Die Welt er mindst en af kampens fire spillere indblandet i efterforskning for matchfixing.

Det rumænske par vandt i øvrigt kampen med 7-6, 6-4.

