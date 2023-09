Mystisk sygdom spreder sig: Wozzy tager ingen chancer

Det har været en begivenhedsrig dag for danskerne ved US Open i New York - få en opdatering på det her

Flere spillere har haft maveproblemer under US Open. Caroline Wozniacki holder sig langt væk, hvis hun ser nogen, der ser syge ud

Først viste tuneseren Ons Jabeur sygdomstegn under sin kampe i første runde. Kort efter måtte Emil Ruusuvuori trække sig fra sin kamp mod Andrey Rublev på grund af sygdom.

Og onsdag var den så gal igen.

Foto: Jonas Olufson

Dominic Thiem, der var tydeligt utilpas, måtte trække sig fra kampen mod Ben Shelton, mens Cristopher Eubanks ligeledes måtte haste på toilettet i sin kamp.

De mange sygdomstilfælde har fået både fans og journalister til at spekulere i, om der er omgangssygdom på spil på tennisanlægget i New York.

Petra Kvitova fortalte efter sit nederlag til Caroline Wozniacki, at hun ikke følte sig helt på toppen.

- Jeg har det ikke så godt, men jeg kommer ikke til at skyde skylden for nederlaget på mit helbred, sagde hun.

Foto: Jonas Olufson

Holder sig væk

Caroline Wozniacki blev spurgt, om hun gjorde noget specifikt for at undgå sygdom.

- Jeg holder mig væk fra folk, der ser syge ud. Men jeg har faktisk ikke set så mange i kvindeomklædningsrummet, der så syge ud. Forhåbentlig forbliver jeg rask, siger den danske tennisstjerne.

Med et fuldtidsjob som mor til to, er der heller ikke meget tid til at omgås de andre tennisspillere i US Open.

- Jeg har ikke brugt så meget tid herude. Jeg kommer her kun for at træne og spille kampe. For det meste elsker jeg at være den første på træningsbanerne, og så er jeg ude, før alle andre kommer ind, siger hun.

Forhåbentlig undgår Caroline Wozniacki sygdom, så hun er helt på toppen, når hun møder Jennifer Brady i tredje runde af turneringen.

Kampen bliver spillet omkring klokken 21.00 fredag aften dansk tid på US Opens største arena, Arthur Ashe Stadium.