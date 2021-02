Mystisk trofæ: Hvad er det?

Det måtte du ikke se på tv

Hun har været nummer et på verdensranglisten siden juni 2019, og søndag udbyggede 24-årige Ashleigh Barty føringen, da hun vandt finalen i WTA-turneringen Yarra Valley Classic med 7-6, 6-4 over den sjetteseedede spanier Garbine Muguruza.

Men efterfølgende tales der mest om det særprægede trofæ, som australieren har vundet.

- Jeg ved ikke, hvor i hjemmet hun sætter trofæet. Om det er et skærebræt til køkkenet eller skal i trofæskabet. Det er et af de mest bemærkelsesværdige trofæer, vi har set i tennisverdenen, sagde Channel 9-kommentator Nick McArdle ifølge australske News.

- Hvad er det for et trofæ? Jeg siger ikke, at jeg ikke elsker det, for det gør jeg virkelig, skriver krimiforfatteren Caroline Overington på Twitter.

- Det ligner et glaseret og stegt pungdyr, skriver CNN-korrespondenten Michael Holmes på Twitter.

Og han er inde på noget af det rigtige. Trofæet består af en træplade og på toppen er en vombat, der er et kortbenet pungdyr, der lever i Australien.

Selv har Ashleigh Barty undladt at kommentere, hvad hun synes om trofæet, men hun har dog lagt et foto op på Instagram af hende og pokalen, hvor hun er glad.

- Taknemmelig for at gøre, hvad jeg elsker, skriver hun uden at fornærme turneringen eller trofæets designer.

Det er lokale kunstnere, der har designet trofæet, og i andre australske januar-turneringer, kan man åbenbart vinde trofæer med andre dyr... Årets første Grand Slam-turnering, Australian Open, er netop sat i gang.

