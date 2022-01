Når 29. grand slam-finale

Rafael Nadal er kun én sejr fra karrierens 21. grand slam-titel.

Fredag morgen dansk tid spillede den spanske veteran sig i finalen i Australian Open med en sejr i fire sæt over syvendeseedede Matteo Berrettini fra Italien.

Nadal vandt med cifrene 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 og er dermed for sjette gang klar til slutkampen i Melbourne.

Efter at have vundet de to første sæt uden skyggen af problemer måtte Nadal se Berrettini skabe ny spænding ved at tage tredje sæt. Men den 35-årige spanier afgjorde forestillingen i et jævnbyrdigt fjerde sæt.

I både første og andet sæt kom Berrettini til at halse bagefter fra start ved at tabe sit første serveparti, og han fik aldrig for alvor presset sin prominente modstander.

Det ændrede sig i tredje sæt, hvor italieneren fik bedre fat. Han brød for første gang Nadals serv til 5-3 og sikrede sig derefter sættet med fire stenhårde server.

Sætsejren gav Berrettini nyt mod. I fjerde sæt var han suveræn i sine første tre servepartier, hvor han ikke tabte en eneste bold. Men i fjerde forsøg fik Nadal fat.

Han brød til 5-3 og gav sig selv mulighed for at serve sejren hjem. Den chance lod han ikke gå fra sig.

Nadal har 20 slam titler, en rekord han deler med Roger Federer og Novak Djokovic.

I finalen møder han enten grækeren Stefanos Tsitsipas eller Daniil Medvedev fra Rusland. Vinder spanieren den kamp, er han alene i spidsen i legendernes indbyrdes grand slam-ræs.

Han har dog ikke de bedste erfaringer med finaler i Melbourne. Nadal har tabt fire af sine hidtidige fem finaler i Australian Open. Den eneste sejr kom helt tilbage i 2009, hvor han slog Roger Federer i fem sæt.