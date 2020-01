Nadal åbner Australian Open med sejr over bolivianer

Rafael Nadal har flere milepæle at gå efter i tennissporten.

Spanieren, der ligger nummer et i verden, gik tirsdag morgen dansk tid videre til anden runde i grand slam-turneringen Australian Open.

Nadal vandt 6-2, 6-3, 6-0 over bolivianeren Hugo Dellien, der er nummer 72 i verden.

En af milepælene for Nadal er at nå op på siden af Roger Federer i antallet af vundne grand slam-titler. Federer har rekorden med 20, mens Nadal har vundet en færre af de helt store titler.

Nadal kan også blive den første spiller i Open Era til at have mindst to titler i hver af de fire forskellige grand slam-turneringer, hvis han skulle stryge helt til tops og vinde turneringen i Melbourne.

Open Era begyndte i 1968, hvor professionelle tennisspillere fik lov til at deltage sammen med amatører i grand slam-turneringer.

I forvejen har Nadal vundet French Open 12 gange, US Open fire gange, Wimbledon to gange samt Australian Open en enkelt gang tilbage i 2009.

33-årige Nadal kom i hvert fald sikkert videre fra sin første kamp, hvor Dellien ikke var den store trussel på Rod Laver Arena.

Dellien formåede dog at bryde Nadal to gange i løbet af kampen, men det på tidspunkter, hvor bolivianeren var bagud.

Og Nadal satte hurtigt tingene på plads og sluttede af med et ydmygende æg i tredje sæt mod Dellien, der er bedst på grus og mindre egnet til spillet på hardcourt, som der spilles på i Australien.

I anden runde skal Nadal møde vinderen af opgøret mellem Federico Delbonis og Joao Sousa.

