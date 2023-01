Nadal efter exit: Mentalt ødelagt

Var det sidste gang, at Rafael Nadal optrådte i Australian Open, da han onsdag led med en skade og tabte i anden runde til amerikaneren Mackenzie McDonald?

Det spørgsmål blev stillet af mange tennisfans, da Nadal dybt frustreret forlod Rod Laver Arena.

Indtil videre har Nadal ikke i sinde at kaste håndklædet i ringen, selv om den 36-årige spanier i stigende grad døjer med skader.

- Det er meget simpelt. Jeg elsker at spille tennis. Jeg ved, det ikke varer for evigt, men jeg vil kæmpe for det, som jeg altid har gjort.

- Jeg kan bare ikke sige, at jeg ikke er ødelagt mentalt nu, for så ville jeg lyve, lød det fra Nadal efter kampen.

- Lad os se, hvor slem skaden er, og om jeg kan komme tilbage og følge tenniskalenderen, siger Rafael Nadal på pressemødet efter kampen, som endte 4-6, 4-6, 5-7.

Fra midtvejs i andet sæt fik Nadal smerter i venstre hofte, og han forlod banen for at modtage behandling ved stillingen 3-5.

- Jeg ved ikke, om jeg kunne have vundet kampen, hvis jeg ikke var skadet, men jeg ville i hvert fald have haft en bedre chance.

- Det er frustrerende og trættende og kan være svært at acceptere, og jeg har ikke den store lyst til at snakke om det, lyder det fra Nadal.

Han blev på pressemødet spurgt til, om han overvejede at trække sig.

- Jeg overvejede det, men spurgte ikke fysioterapeuten. Jeg er gammel nok til at kende mig selv, og jeg forsøgte at spille videre uden at forværre skaden.

- Jeg kunne hverken løbe efter bolden eller slå en baghånd, men jeg ønskede at spille kampen til ende, siger Nadal.

Han er forsvarende mester i Melbourne efter triumfen i 2022. Nadal har vundet 22 grand slam-titler og risikerer nu, at favoritten Novak Djokovic tangerer hans rekord, hvis han vinder turneringen for tiende gang i karrieren.