Nadal går kold i Melbournes hede men fighter sig videre

Rafael Nadal er nu blot to sejre ved Australian Open fra at stå alene med rekorden for flest grand slam-triumfer blandt tennisherrerne i historien. Men det holdt hårdt i kvartfinalen. Meget hårdt.

Foran 2-0 i sæt ramte varmen Nadal, som var helt groggy mod canadiske Denis Shapovalov. En forrygende genopstandelse sikrede dog Nadal sejren i en maratondyst på over fire timer med cifrene 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3.

Den 20-foldige grand slam-vinder er dermed klar til semifinalen mod enten Gaël Monfils eller Matteo Berrettini.

Mod den 22-årige canadier tirsdag var Nadal bedst i første sæt. Han skulle bare bruge en enkelt breakbold i sættet til hjemtage det.

Andet sæt var mere lige, men den 14.-seedede canadier kom igen ikke frem til noget i spanierens serv.

Nadal skulle denne gang bruge to sætbolde i løbet af sættet, men det var nok til at sikre sig det servegennembrud, som bragte ham på 2-0 i sæt.

Shapovalov spillede egentlig godt, men han kunne slet ikke komme til fadet i Nadals servepartier.

Først foran 3-2 i tredje sæt lykkedes det ham at få sin første breakbold i kampen. Faktisk to af slagsen. Men i klassisk Nadal-stil strammede spanieren skruen og slog sig ud af problemerne.

Det var dog som om, at canadieren havde fået troen på at kunne gøre noget. Og Nadals hidtil velsmurte slagmaskine var ikke fejlfri længere.

Han lavede blandt andet fire dobbeltfejl i sættet, og da han skulle serve for at blive i sættet, gik det galt. Han kom ned 0-40, og på sin anden breakbold lykkedes det endelig Shapovalov at bryde og dermed tage sættet.

35-årige Nadals niveau faldt, og pludselig var det, som om han ikke var frisk. Han virkede groggy og utilpas i varmen, og tidligt kom Shapovalov op med et break.

En pille fra turneringslægen og is på nakken så ud til at få Nadal på ret kurs igen. Fra 2-5 stod han kort efter med to breakbolde i canadierens serv og kunne åbne fjerde sæt helt op igen.

Shapovalov fandt dog sit ypperste spil frem og tog sættet med fire point på stribe.

Nadal tog en god, lang toiletpause mellem fjerde og femte sæt, og da han kom tilbage på banen, var det som om, reservetanken var blevet aktiveret.

Bedst som veteranen virkede helt knækket i eftermiddagsvarmen, viste han det fightergen, der så ofte har reddet ham ud af problemer.

Han brød canadieren tidligt og kom foran 3-0. Dog måtte han bruge næsten ti minutter og afværge to breakbolde for at holde serven til 3-0.

Det gav dog Nadal den medvind, han havde brug for. Han kunne fokusere på egne servepartier og holdt serv hele vejen hjem til en forrygende comebacksejr.