Nadal i sorg: Tennis-legende død

Manuel 'Manolo' Santana er død, og det er en nyhed, der skaber følelser i den internationale tennisverden.

Den tidligere verdensetter, der blev den første spanske vinder af Wimbledon og vandt tre grand slam-titler mere, blev 83 år.

Det er turneringen Madrid Open, for hvem han var ærespræsident, der offentliggør nyheden om hans død uden at angive årsagen.

Som spanskfødt gruskonge vandt Santana French Open to gang, i 1961 og 1964, mensh han tog U.S. Open året efter og Wimbledon i 1966.

Santana, der blev optaget i tennissportens Hall of Fame i 1984, bliver mindet af flere af sportens store navne på sociale medier, heriblandt Rafael Nadal, der blev den næste spanske Wimbledonvinder og vel er den eneste spanier, der overgår Santanas status og berømmelse.

’Vi vil alle savne dig Manolo’, skriver han og kalder Santana ’en legende’..

’Du vil altid være noget særligt. Som jeg har sagt mange gange tidligere: Tusind tak for alt det, du har gjort for vores land og for at bane vejen for andre. Du har altid været min rollemodel, en ven og en, der var tæt på os alle’.

Manuel 'Manolo' Santana blev 83 år. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Garbiñe Muguruza poster et foto af sig selv og en ældre Santana og takker ham for hans ’godhed og varme’. Hun kalder ham spansk tennis’ referencepunkt.

Både den spanske konge og premierminister har kondoleret på Twitter overfor Santanas familie.