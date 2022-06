Nadal kæmper for at fortsætte karrieren

Publikum på Court Philippe Chatrier lyttede nøje efter, da Rafael Nadal holdt sin traditionelle takketale efter finalesejren ved French Open.

I finalen vandt Nadal i tre sæt over Casper Ruud og snuppede dermed titel nummer 14 i French Open.

Den spanske avis Marca havde op til finalen skrevet, at Nadal måske kunne finde på at annoncere et karrierestop.

36-årige Nadal berørte også kortvarigt fremtiden og et eventuelt gensyn med French Open.

- Det tager meget energi at blive ved med at spille. Jeg vil sige meget tak for støtten, siger Nadal.

Det fik tilskuerne til at holde vejret i et kort sekund, inden Nadal beroligede dem:

- Jeg ved ikke, hvad der vil ske i fremtiden. Men jeg vil forsøge at kæmpe videre for at fortsætte.

Dermed lagde Nadal låg på pensionsplanerne for nuværende.

- For mig er det fantastisk at spille her. Det er en utrolig følelse, siger Nadal.

Tidligere på ugen havde Nadal i et andet interview sagt, at han ikke vidste, hvor lang tid han kunne fortsætte, og at hver kamp i French Open kunne blive hans sidste.

Det er en kronisk skade i venstre fod, der har voldt Nadal problemer og længere afbræk fra tennissporten i de seneste år.

Lørdag sagde Nadal, at han hellere ville tabe French Open-finalen, hvis han kunne bytte med en ny fod.

Nadal har spillet 115 kampe ved French Open. Kun tre gange er han gået fra banen som taber i de seneste 17 år.

Han vandt første gang French Open i 2005. Søndag blev han den ældste mandlige spiller til at vinde turneringen.

Nadal gav sit team æren for, at han overhovedet kom til at stå i endnu en finale.

- Jeg ville allerede være gået på pension, hvis det ikke havde været for jer.

- Jeg havde aldrig troet, at jeg ville stå her i en alder af 36 og kunne konkurrere igen og spille på den vigtigste bane i min karriere - en gang mere i en finale.

- Det betyder alt for mig, siger Nadal.