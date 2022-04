Nadal klar til comeback

De spanske tennisfans kan se frem til at få Rafael Nadal i aktion på det røde grus i næste uges Madrid Open i den spanske hovedstad.

Den 35-årige spanier skriver på Twitter, at han trods kort forberedelsestid efter en fire ugers skadespause stiller til start i turneringen. Kvalifikationen til turneringen indledes senere denne uge.

Dermed er han klar til at indlede sin grussæson med en smule forsinkelse. Den skal gerne kulminere om knapt en måned, hvor French Open indledes på gruset i Paris.

Her skal Nadal jagte sin grand slam-titel nummer 22 - og hans 14. titel ved French Open.

Spanieren vandt tidligere i år Australian Open og nåede op på 21 grand slam-titler, hvilket gør ham til rekordholder. Både Roger Federer og Novak Djokovic har hver vundet 20 titler.

Nadal fik en fantastisk start på 2022. Han vandt de første 20 kampe i år, indtil han i finalen ved Indian Wells 20. marts måtte se sig besejret af amerikaneren Taylor Fritz.

Det var i den kamp, Nadal døjede med den ribbensskade, som siden har holdt ham ude.

Ud over nyheden fra Nadal kom også rivalen og vennen Roger Federer med opmuntrende nyt tirsdag.

Han kunne bekræfte, at han er klar til at spille ATP Basel-turneringen på hjemmebane i Schweiz til oktober.

Den 40-årige schweiziske legende har ikke spillet en kamp, siden han røg ud af Wimbledon sidste sommer. Federer har været plaget af knæproblemer de seneste par år og har været under kniven tre gange.

Nu tyder alt på, at han er på vej tilbage. Han har også tilkendegivet, at han agter at stille op i holdturneringen Laver Cup til september sammen med netop Rafael Nadal.