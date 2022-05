Nadal kører australier over i Paris

Rafael Nadal er kun femteseedet i årets French Open, men den spanske veteran er uanset sin ranglisteplacering altid en af de største favoritter, når den står på grand slam-tennis på det parisiske grus.

Den snart 36-årige spanier efterlod i sin førsterundekamp heller ingen tvivl om, at han er mødt op for at jagte sin 14. titel i turneringen. Jordan Thompson blev ikke levnet chancer, da Nadal knækkede ham med 6-2, 6-2, 6-2.

Han satte kursen mod avancement hurtigt. To servegennembrud på to muligheder bragte ham i retning af sætsejr på 6-2 efter bare 41 minutter.

Den spanske veteran vandt fem partier i træk fra 0-1 og gav ikke ret meget væk i egen serv. Thompson havde kun en enkelt breakbold undervejs.

I andet sæt lykkedes det endelig for australieren at bryde Nadals serv, men da var han allerede nede 1-4 i sættet. Og da Nadal øjeblikkeligt brød Thompson igen, var sættet afgjort.

Den 21-foldige grand slam-vinder var bedst i alle spillets facetter. Kun i korte glimt formåede australieren at presse Nadal, som var i fuld kontrol hele vejen.

Han udnyttede fem ud af seks breakbolde i de to første sæt, og den effektivitet kunne Jordan Thompson ikke hamle op med.

Det frustrerede Thompson, at han aldrig kom tæt på at presse spanieren, og efter at være blevet drevet rundt i en lang duel ved 2-2 i andet sæt hamrede han ketsjeren i jorden.

Han forsvarede sig dog flot trods overmagten, men da Nadal brød til 3-2 i tredje sæt, var der ikke mere modstand tilbage i australieren.

Kampuret nåede lige at runde to timer, før en Thompson-fejl blev opgørets sidste slag.