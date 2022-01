Nadal kommer sikkert fra land i Australian Open

Rafael Nadal er videre fra første runde i grand slam-turneringen Australian Open med en sejr i tre sæt over amerikaneren Marcos Giron.

Den sjetteseedede spanier vandt med cifrene 6-1, 6-4, 6-2 efter en 1 time og 51 minutters tennis.

Giron, der er nummer 66 i verden, var reelt aldrig i nærheden af sejren.

Nadal var ikke med i Australian Open sidste år på grund af en fodskade, og sidste sæson blev også ødelagt af lange pauser fra sporten.

- Det har været nogle udfordrende måneder, hvor jeg har været uden for konkurrence.

- Som alle ved har jeg haft en skade i foden siden begyndelsen af min karriere. Det har også plaget mig i de seneste år.

- Men det er fantastisk at være tilbage i denne arena i Australian Open, siger Nadal, der er nummer fem i verden.

Der var dog også enkelte fejl fra Nadals side, men ikke nok til at skabe spænding i kampen.

- Når jeg lige er kommet tilbage fra en skade, så er tingene altid svære. Jeg skal acceptere fejl, og jeg skal lære at tilgive mig selv, når det ikke går godt.

Jeg skal forblive positiv og komme med den rette energi. Det hjælper at vinde kampe, og at vinde en titel hjælper også altid.

- Hvis jeg vidste, jeg bare ville have stået her for en måned siden, så ville jeg have underskrevet papirerne, siger spanieren.

Nadal er først lige vendt tilbage til at spille efter coronasmitte i december.

- Jeg er lidt mere træt, men det er svært at vide, hvad det skyldes, for jeg har heller ikke spillet så meget.

- Jeg lå flere dage i sengen, og jeg var ødelagt fysisk i flere dage af symptomer, siger Nadal.

I optakten til Australian Open vandt Nadal en ATP-turnering i Melbourne.