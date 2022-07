Nadal-mareridt inden semifinale: Skadet i maven

Rafael Nadals sejr over amerikanske Taylor Fritz var hårdt tilkæmpet, og i andet sæt så det ud, som om en skade kunne gøre en ende på den spanske veterans Wimbledon-eventyr.

Men Nadal kom på banen igen, og efter 4 timer og 21 minutter havde spanieren sikret sig en plads i semifinalen.

Men selv er han ikke sikker på, om skaden overhovedet tillader ham at gå på banen, når australske Nick Kyrgios venter på All England Clubs græstæppe fredag eftermiddag.

- Jeg kan ikke give jer et klart svar, for hvis jeg gav jer et klart svar, og der så sker noget andet i morgen, vil det gøre mig til en løgner, sagde Nadal på et pressemøde efter kampen mod Fritz.

Nadal modtog behandling under kampen og sagde til pressemødet, at han nu skulle igennem et par undersøgelser, før han ville beslutte, om Nick Kyrgios får en modstander i semifinalen.

Han fortæller desuden, at både hans far og søster under opgøret mod Fritz havde opfordret ham til at indstille kampen og gå fra banen. Den idé var han dog ikke tilhænger af.

- Jeg kæmpede, sagde Nadal på pressemødet.

- Jeg er stolt over min kampgejst og måden, hvorpå jeg klarede at være konkurrencedygtig, omstændighederne taget i betragtning.

Skulle Nadal blive klar til semifinalen, er det en kendt modstander, der venter ham. Kyrgios befinder sig en del længere nede på herrernes verdensrangliste, hvor han ligger nummer 40 - Nadal er nummer 4 - men australieren har alligevel vist sig en værdig modstander tidligere.

Rafael Nadal fører 6-3 i de tos indbyrdes regnskab, men Kyrgios fik det sidste ord i 2014, hvor Nadal måtte se sig slået i kvartfinalerne til Wimbledon.

Kampen skal spilles fredag klokken 14.00. I den anden semifinale mødes serbiske Novak Djokovic og britiske Cameron Norrie.

