Nadal nemt videre i US Open

Det var en af sidste års helt store overraskelser, da den australske tennisspiller John Millman sendte Roger Federer ud af US Open og nåede kvartfinalen.

I år blev det imidlertid kun til en enkelt kamp for Millman, der måtte se sig slået klart i første runde af den spanske stjerne Rafael Nadal i tre sæt.

Godt to timer tog det den andenseedede spanier at spille sig videre i en sejr, der aldrig så ud til at være i fare.

Med tunge grundslag og offensivt spil holdt Nadal australieren på hælene og vandt med cifrene 6-3, 6-2, 6-2.

På sin anden matchbold afgjorde Nadal kampen med en benhård forhåndsvinder.

I næste runde venter endnu en australier på Nadal - nemlig Thanasi Kokkinakis, der ligger nummer 203 på verdensranglisten.

Nadal har vist flot spil op til US Open og regnes som en af favoritterne.

Han vandt for godt to uger siden Rogers Cup i Montreal, som er en Masters 1000-turnering.

I den anden halvdel af turneringen spillede to af de andre forhåndsfavoritter Roger Federer og Novak Djokovic sig mandag lokal tid videre.