Nadal om Holgers generation: - Det er ikke fair

Med 22 Grand Slam-titler på cv'et kan der ikke være nogen tvivl om, at spanske Rafael Nadal er en af de største tennisspillere, verden nogensinde har set.

Mens Nadal og Novak Djokovic er i deres karrieres efterår, og Roger Federer er pensioneret, kommer en ny generation buldrende bagfra med stortalenter som danske Holger Rune og den nuværende verdensetter Carlos Alcaraz.

I forbindelse med et pressemøde forud for Australian Open spurgte Ekstra Bladet sidste års vinder af turneringen, om han kan se Holger Rune og Carlos Alcaraz opnå de samme resultater, som deres forgængere.

- Nogle af de navne, du nævner, er supergode. Carlos har én Grand Slam, de andre har ingen endnu. Hvis vi begynder at tale om at opnå 22 Grand Slams, 21, 20. Det er en stor ting. Det bliver ikke nemt at gøre det for to generationer i træk. Det er bare det logiske perspektiv på tingene.

- De kommer til at få fantastiske karrierer. De kommer til at vinde Grand Slams. Men de har meget arbejde foran sig. Men man ved aldrig, hvad der kan ske, siger Rafael Nadal.

Nadal mener, at man nogle gange tager for givet, hvor meget han selv, Djokovic og Federer har nået.

- Når der er tre spillere, der har opnået så meget, mister vi en smule perspektiv på, hvor svært det er. Vi spiller tennis i en alder af 36. Man har brug for en meget, meget lang karriere. Der kan opstå skader eller andre omstændigheder.

- Der er ingen tvivl om deres potentiale, men det pres, de har på deres skuldre, for at kunne nå den slags resultater, synes jeg ikke er fair, siger Rafael Nadal.