Nadal overvinder russisk bump på vejen i Melbourne

Sjetteseedede Rafael Nadal er klar til fjerde runde ved Australian Open trods god russisk modstand fredag eftermiddag dansk tid.

28.-seedede Karen Khachanov spillede et stærkt tredje sæt, men en ellers godt servende Nadal var stærkest set over hele kampen. Han tog sejren med 6-3, 6-2, 3-6 og 6-1.

Den spanske favorit dominerede fra kampens start. Han var godt servende og afgav ikke ret mange point i egne servepartier.

Det gav ham overskud i russerens servepartier til at jagte de nødvendige breakbolde for at bringe sig i front.

Nadal afgav kun en enkelt breakbold i løbet af de to første sæt, som han vandt sikkert med 6-3, 6-2.

I tredje sæt faldt den sjetteseedede legendes førsteserveprocent. Det blev Khachanovs vej tilbage i opgøret.

Selv om Nadal var foran 40-0 i egen serv, lykkedes det med fem point i træk russeren at bryde til 3-1. Begge kom frem til fire breakbolde i sættet, men bruddet til 3-1 blev sættets eneste.

Med 6-3 i russisk favør var spændingen tilbage. Men kun for en kort stund.

I Khachanovs første serveparti i fjerde sæt leverede Nadal et par fremragende point og åbnede sættet med et brud.

Det kom russeren sig aldrig over. Nadal var i fuld kontrol, og med et brud mere tog han sættet med 6-1.

Den tredjeseedede tysker Alexander Zverev er også klar til fjerde runde efter en forventet tresætssejr over kvalifikationsspilleren Radu Albot fra Moldova.

Albot bed pænt fra sig, men uden for alvor at imponere tog Zverev alligevel sejren komfortabelt med 6-3, 6-4, 6-4.

I næste runde skal tyskeren møde den 14.-seedede canadier Denis Shapovalov.