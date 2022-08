Nadal reagerer: - Det er trist

Rafael Nadal kalder det 'trist', at Novak Djokovic ikke deltager i tennissæsonens sidste grand slam-turnering, US Open, der begynder næste uge i New York City.

- Fra mit personlige perspektiv er det en meget trist nyhed, siger den spanske tennislegende fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fraværet af Djokovic, der har vundet næstflest grand slam-titler i single efter Nadal, skyldes et amerikansk krav om, at indrejsende skal være vaccineret mod covid-19.

Serberen bekræftede torsdag, at han er udelukket fra at deltage, fordi han ikke vil lade sig vaccinere.

- Det er altid en skam, når de bedste spillere i verden ikke er i stand til at spille en turnering på grund af skader eller på grund af forskellige årsager, siger den 36-årige Nadal, der for første gang er med i US Open, siden han vandt turneringen i 2019.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Både Rafael Nadal (foto) og verdensetteren Daniil Medvedev ærgrer sig over fraværet af Novak Djokovic ved US Open, der begynder på mandag i New York City. Foto: Elsa/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Det er hårdt for tilhængerne, hårdt for turneringen. Efter min mening er det også hårdt for spillerne, fordi vi ønsker at have det bedste deltagerfelt, tilføjer Nadal.

Den forsvarende US Open-mester og verdensranglistens nummer et, russeren Daniil Medvedev, ville også gerne have set Djokovic på banerne på anlægget Flushing Meadows.

- Det er en skam, at han ikke er her. Det ville have været en stor historie for tennis, synes jeg. Men det er den amerikanske regerings regler og derfor også fuldstændig forståeligt, siger Medvedev.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Holgers millioner: Så rig er han allerede