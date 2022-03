Nadal sender Kyrgios ud og er fortsat ubesejret i 2022

Den spanske tennisveteran Rafael Nadal er tilsyneladende uovervindelig i denne sæson.

Natten til fredag dansk tid gik det ud over Nick Kyrgios fra Australien, som tabte i tre sæt i kvartfinalen ved den store ATP-turnering i Indian Wells i Californien.

Kyrgios var foran 5-3 i første sæt, men formåede ikke at holde fast. Sættet blev afgjort i tiebreak, hvor Kyrgios ikke formåede at vinde et eneste point.

Den 26-årige australier kom godt igen og vandt andet sæt 7-5. I det afgørende tredje sæt holdt begge spillere deres første tre servepartier, hvorefter Nadal brød til 4-3 i australierens serv.

Flere servegennembrud blev det ikke til, og Nadal tog det afgørende parti rent til sætsejren 6-4.

I semifinalen møder han enten sin 18-årige landsmand Carlos Alcatraz eller Cameron Norrie, der er forsvarende mester i Indian Wells.

Nadal har tre gange vundet turneringen, der rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.

Nadal er med sejren over Kyrgios fortsat ubesejret i år. 19 sejre i træk er det blevet til. Deriblandt finalen i grand slam-turneringen Australian Open i januar.

Novak Djokovic er indtil videre den, som har rekorden for flest sejre i træk i en sæsonstart.

I 2020 vandt Djokovic sine første 26 kampe, mens serberen indledte 2011 med 41 sejre i træk ifølge Sky Sports.