Nadal sender rørt Ferrer ud i Barcelona

Det hele lakker mod enden i tenniskarrieren for spanske David Ferrer, og torsdag var han i kamp for sidste gang i Barcelona Open.

Her sørgede landsmanden Rafael Nadal således for at sende Ferrer ud af grusturneringen i ottendedelsfinalen, da de to spanske tennisspillere tørnede sammen.

Superstjernen Nadal vandt kampen overbevisende med 6-3, 6-3. Ferrer kunne intet stille op i jagten på karrierens syvende sejr over Nadal, som af eksperter vurderes til at være et lille stykke fra topformen i øjeblikket.

Efter nederlaget blev det en følsom afsked med turneringen i Barcelona. Med tårer i øjnene sagde Ferrer farvel til publikum, og der gik velsagtens mange tanker igennem hovedet på spanieren.

Ferrer er i øjeblikket nummer 155 i verden, men den 37-årige spanier var engang helt oppe som nummer tre på verdensranglisten.

Så langt kommer han ikke igen, for i næste måned spiller David Ferrer sin sidste turnering, når han stiller op i Madrid Open og derefter stopper karrieren.

Rafael Nadal kan omvendt se frem til endnu en kvartfinale i Barcelona Open, som han har vundet hele 11 gange i karrieren.

Se også: Clara stormer frem: Men der er et problem

Se også: Dans og fest: Wozniacki fejrer polterabend med stjerneveninder

Se også: Verdens bedste comeback? Hun gør det umulige