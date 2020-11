Nadal slår Tsitsipas og håber på første ATP Finals-titel

Spanske Rafael Nadal har sent torsdag aften slået den forsvarende mester ved ATP Finals i London, græske Stefanos Tsitsipas.

Det skete med cifrene 6-4, 4-6, 6-2 i gruppespillet.

Dermed er den 34-årige spanier videre til semifinalen mod russiske Daniil Medvedev.

- Generelt set var dette en meget positiv kamp for mig, siger Nadal ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er en vigtig ting at være i semifinalen i årets sidste turnering. Det er jeg glad for, og jeg ser frem til semifinalen mod Daniil.

Det er 16. år i træk, at Nadal er en del af sæsonfinalen for tennisherrerne, hvilket er rekord. Han har nået finalen to gange, men har aldrig vundet turneringen.

Rafael Nadal vandt sin indledende kamp mod russiske Andrey Rublev, men blev slået af dette års US Open-vinder Dominic Thiem efter to maratonsæt.

Det betød, at han skulle slå den forsvarende mester, Stefanos Tsitsipas, for at sikre sig en plads blandt de sidste fire.

ATP Finals har deltagelse af de otte øverste på verdensranglisten. Roger Federer, der ligger nummer fem, er dog fortsat ude med en skade, og derfor er der blevet plads til verdens nummer ni, argentinske Diego Schwartzman.

Spillerne er fordelt i to grupper med fire spillere i hver.

Dominic Thiem har allerede sikret sig en plads i lørdagens semifinaler.

Thiem skal møde vinderen af fredagens kamp mellem russiske Alexander Zverev og verdens nummer et, serberen Novak Djokovic.