Nadal støtter nu Djokovic: Retten har talt

Rafael Nadal mener, at det er den mest retfærdige beslutning at lade Novak Djokovic deltage i grand slam-turneringen Australian Open.

Det siger den spanske tennisrival, efter at Djokovic vandt en sag i det australske retssystem mandag morgen dansk tid. Nadal kalder samtidig hele sagen for et cirkus.

Djokovic fik mandag af en dommer medhold i, at han har ret til at opholde sig i Australien med en medicinsk dispensation for ikke at være coronavaccineret i forbindelse med Australian Open.

Den medicinske dispensation er tildelt, da Djokovic blev konstateret coronasmittet 16. december.

- Uanset om jeg er uenig med Djokovic eller ej om nogle ting, så har retssystemet talt og sagt, at han har ret til at deltage i Australian Open.

- Jeg mener, at det er den mest retfærdige beslutning, når det er løst på den måde, det er. Jeg ønsker ham held og lykke, siger Nadal ifølge den spanske radiokanal Onda Cero.

Nadal, som tidligere har været kritisk over for Djokovic, jokede også med, at han helst havde set, at serberen ikke deltog i Australian Open, så der var en konkurrent færre at dyste imod.

- Personligt havde jeg foretrukket, at han ikke spillede, lød det grinende fra Nadal.

I torsdags ankom Djokovic til Australien med fly uden at være vaccineret mod covid-19, og det fik myndighederne til at tilbageholde og forhøre ham.

Verdensetteren hævdede, at han havde dispensation fra kravet om vaccine, men det blev der i første omgang sået tvivl om.

Mandag gav en dommer dog Djokovic ret til at være i Australien, og han blev løsladt med det samme. Nadal har hovedrystende fulgt det hele på afstand.

- Det er sport, der er mange interesser omkring det på et generelt plan og på et økonomisk og kommercielt plan. Alt er meget bedre, når de bedste kan spille, mener Nadal.

Spanieren er i modsætning til Djokovic tilhænger af vaccinen.

- De vigtigste instanser i verden siger, at vaccinen er vejen til at stoppe denne pandemi og katastrofe, vi i de seneste 20 måneder har levet i, siger Nadal.