Nadal tager første turneringssejr siden maj

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal kunne søndag fejre sin 89. turneringssejr på ATP Tour.

Det skete, da han strøg til tops i turneringen Melbourne Summer Set, der fungerer som opvarmning til grand slam-turneringen Australian Open, der begynder næste mandag.

Det var Nadals første turneringssejr siden Masters i Rom i maj sidste år. Nadal har de seneste måneder døjet med en fodskade, og derfor var turneringen i Melbourne hans første siden august, hvor han deltog i Washington.

Nadal vandt Melbourne Summer Set uden at afgive et sæt, eftersom han i finalen vandt med 7-6, 6-3 over amerikaneren Maxime Cressy, der er nummer 112 på verdensranglisten.

Nadal, der ligger nummer seks på listen og også var klar favorit, kom dog til at slide for finalesejren.

Første sæt bød ikke på et eneste servegennembrud, og så måtte det afgøres i tiebreak. Her kom Nadal foran 3-0, men siden var han nede med en sætbold ved stillingen 5-6, før han vandt de tre næste bolde og dermed sættet.

I andet sæt tegnede Cressy sig for kampens første servegennembrud, da han udnyttede sin første breakbold til at bringe sig foran med 2-1, men Nadal svarede prompte tilbage.

Spanieren brød tilbage til 2-2 og igen til 5-3, før han servede sejren hjem.