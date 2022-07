Nadal trækker sig fra Wimbledon

En skade i mavemusklerne har nu fået Rafael Nadal til at trække sig fra Wimbledon-semifinalen, som han skulle have spillet fredag

Fredag skulle Rafael Nadal og Nick Kyrgios mødes i et brag af en Wimbledon-semifinale.

Op til kampen har Nadal været tvivlsom på grund af en skade i mavemusklerne. På et pressemøde torsdag har Nadal nu meddelt, at han trækker sig fra den prestigefyldte græsturnering.

Spanieren mødte op på Wimbledon-anlæggets træningsbaner torsdag for at prøve kroppen af, men måtte erkende, at skaden var for dominerende.

- Jeg kan ikke forestille mig at vinde to kampe med denne smerte, siger Nadal på torsdagens pressemøde ifølge Reuters.

- Det vigtigste for mig er glæde frem for titlen, selv om alle ved, hvor meget energi jeg lægger i det her, da jeg ikke kan risikere at skulle være ude i to til tre måneder. Jeg er meget ked af det.

På Twitter har Wimbledon også officielt meldt den triste meddelelse ud.

'Vi er kede af, at det ender på denne måde, Rafael Nadal. Tak for endnu et år med uforglemmelige øjeblikke i turneringen.'

Det spanske tennisikon pådrog sig skaden, da han onsdag vandt sin kvartfinalekamp mod amerikanske Taylor Fritz.

Nadal modtog behandling for sin skade undervejs i kvartfinalen, men kæmpede sig altså igennem og vandt.

Allerede på det efterfølgende pressemøde erkendte han dog, at han ikke var sikker på, om han ville blive klar til semifinalen.

- Jeg kan helt ærligt ikke give jer et klart svar, fordi hvis jeg gjorde det, og der skete noget andet i morgen (torsdag, red.), ville jeg være en løgner, lød det fra Nadal onsdag aften.

Dermed er Nick Kyrgios klar til finalen. Det er australierens første finaleoptræden i den grand slam-turnering. Kyrgios skal møde enten Novak Djokovic eller hjemmebanehåbet Cameron Norrie, som mødes i en semifinale fredag.

Nadal, der har rekorden for flest grand slam-titler med 22, har vundet Wimbledon to gange tidligere i 2008 og 2010.

