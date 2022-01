Nadals markante opfordring til Djokovic

De er gode kollegaer, rivaler og to af verdenshistoriens tre bedste tennisspillere.

Men når det kommer til coronaen og vaccinationer, så er Rafael Nadal og Novak Djokovic drevet i hver sin retning.

Den ene har lige været syg af skidtet og indædt forkæmper for, at alle tager imod vaccinetilbuddet. Den anden er svær skeptiker og vil ikke oplyse, om han er vaccineret.

Djokovic' seneste vanskeligheder i Australien, hvor han først blev tildelt en såkaldt medicinsk undtagelse af arrangørerne, så han kunne rejse ind i landet og deltage i Australian Open, for siden at blive stoppet i lufthavnen af myndighederne og tvunget i karantæne på et hotel, er noget, han selv har bedt om, siger Nadal nu.

- I min optik har verden lidt længe nok til ikke at følge reglerne.

'På en måde har jeg ondt af ham'

- Hvis han virkelig ville, spillede han i Australien uden problemer. Han traf sine egne beslutninger, og det er alle jo frie til at gøre. Men så har det bare nogle konsekvenser.

- På en måde har jeg ondt af ham. Men på den anden side har han i månedsvis kendt til betingelserne, så det er hans egen beslutning, siger Nadal.

De to rivaler efter French Open-finalen 11. oktober 2020. Foto: Charles Platiau/Reuters/Ritzau Scanpix

Arrangørernes oprindelige accept og medicinske undtagelse, der sikrede Djokovic mulighed for at deltage, blev mødt af hård kritik fra små som store i det australske samfund. Fra menigmand til stjerner og politikere stod de i kø for at kritisere tennisforbundet - og sådan set også Djokovic.

Forstår frustrationen

Rafael Nadal forstår godt den frustration, australierne står med.

- Det er normalt for folk her at blive frustreret. De har været igennem nogle hårde tilvænninger. Eksempelvis har folk ikke kunnet rejse fra én delstat til en anden, siger han og understreger, at man i hans optik bør følge og stole på eksperterne.

- Det eneste jeg kan sige er, at jeg tror på, hvad folk, der kender til medicin, siger. Og hvis de mennesker siger, at vi bør blive vaccineret, så bør vi blive vaccineret.

- Det er min holdning. Jeg oplevede Covid. Jeg er blevet vaccineret to gange. Hvis du gør det, får du ingen problemer med at spille her (i Australien, red.).

Australian Open begynder 17. januar og spilles vanen tro i Melbourne. Med eller uden Novak Djokovic.

Han og Rafael Nadal har siden 2006 mødt hinanden 58 gange. Serberen fører 30-28... 49 af kampene har været enten semifinaler eller finaler.