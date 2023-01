Nægter at svare journalister

Rafael Nadal er mere end vant til mediernes rampelys på grund af sine mange store sejre på tennisscenen.

Men alligevel fik den 36-årige spanier nok af journalisternes spørgsmål efter sit nederlag til Cameron Norrie i United Cup nytårsaftensdag.

I hvert fald de spørgsmål, der omhandler en pensionsdato for Nadal.

- Jeg tabte en tenniskamp. Er det ikke det? Hver eneste gang jeg kommer til en pressekonference, så virker det til, at jeg skal gå på pension, lød det fra en tydeligt utilfreds Rafael Nadal ifølge Daily Express.

- I er åbenbart meget interesserede i, hvornår jeg trækker mig tilbage. Men for nu kommer det altså ikke til at ske. Når dagen kommer, skal jeg nok give jer besked. Men lad være med at blive ved med at spørge om det, for jeg er her for at spille tennis, lød det bestemt, men som vanligt høfligt, fra Nadal.

Rafael Nadal tabte til britiske Cameron Norrie, og flere tennisjournalister spekulerer i, om spanieren stadig har motivationen. Foto: Saeed Khan/Ritzau Scanpix

Rafael Nadal havde en skadesplaget sæson i fjor, hvor han alligevel lykkedes med at vinde både Australien Open og French Open, og selv om spanieren om få uger skal jagte sin 23. Grand Slam-sejr, har han ikke villet afvise, at turneringen i Australien bliver hans sidste.

- Som professionel ved man aldrig, hvornår det slutter, men forhåbentlig bliver det ikke min sidste turnering, har Nadal tidligere udtalt om sin deltagelse i Australien Open, som starter 16. januar.