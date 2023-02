Nægter fortsat: - Det er ude af mine hænder

Novak Djokovic vil gerne være med i de to store tennisturneringer, der i marts løber af stablen i USA, men det er endnu uvist, om han får lov.

Verdensetteren er således ikke vaccineret mod coronavirus, og derfor kan han ikke bare rejse ind i USA, som fortsat kræver, at som flyrejsende er vaccineret, hvis man vil ind over grænsen.

Derfor har Novak Djokovic ansøgt om en særlig indrejsetilladelse, så han kan være med i Masters 1000-turneringerne i Indian Wells og Miami i marts.

Det fortæller han ifølge Reuters, inden han i næste uge skal spille i Dubai.

- Mine planer efter Dubai afhænger af USA. Jeg venter på et svar, så det er ikke op til mig. Jeg vil snart få noget at vide.

- Jeg ser frem til en positiv beslutning i den nærmeste fremtid, men det er ude af mine hænder, siger Novak Djokovic ifølge Reuters.

Den tidligere topspiller Tommy Haas, der er turneringsdirektør for Indian Wells, har kaldt det en skændsel, hvis Novak Djokovic ikke får lov at rejse ind i USA.

Så vidt går Djokovic ikke selv, men han håber, at han får lov at deltage i de to store turneringer.

- Sidste år missede jeg Indian Wells, Miami Open og US Open, så det vil ikke være første gang, hvis det sker igen. Jeg håber ikke, det bliver tilfældet, siger Novak Djokovic.

Serberens beslutning om ikke at blive vaccineret har skabt flere problemer for ham. Sidste år rejste han ind i Australien for at deltage i Australian Open, men blev smidt ud af landet.

I år fik han lov at deltage i grand slam-turneringen og vandt.

Indian Wells begynder 6. marts, og Miami Open begynder 20. marts.